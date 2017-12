100 millió forintos fejlesztés az idősekért: felújították a nagymágocsi gondozási központot

A megújult gondozási központ avatóünnepségén a helyi diákok adtak műsort az időseknek. Fotó: Kovács Erika

– Közel 50 éve, 1968-ban döntött úgy az akkori községi elöljáróság, hogy létrehozza az idősek klubját – beszélt a múltról Nagy Anikó, a Szociális Szolgáltató Központ vezetője. A felújított gondozási központot – helyben így nevezik – kedden adták át Nagymágocson.– 1978-ban a házi segítségnyújtással bővült az idősellátás településünkön, majd a 80-as években jött létre a gondozási központ. 2015-től a gyermekjóléti feladatok és a tanyagondnoki szolgálat is hozzánk tartozik. Tavaly pedig az idősek demensellátásával bővült a feladatkörünk – sorolta az intézményvezető.A munkálatok idején másik épületben működtek. Mindenki kíváncsi volt, hogy milyen lesz a felújított épület. Sajnos nem mindenki érte meg a visszaköltözést: az egyik ellátott különösen szerette volna látni, milyen lesz a központ. A családja a felújítás alatt elvitte szétnézni. Nagyon örült a látottaknak.

Szebellédi Endre polgármester hangsúlyozta, sokat elárul egy településről, ahogyan az idősekről gondoskodik.– Igyekszünk mindent megtenni. A fejlesztéseknek még nem vagyunk a végén, de már látszanak az eddigi erőfeszítéseink. Ezt mutatja a mostani, közel 100 milliós intézményfelújításunk is. Kívül-belül megszépült az épület.A polgármester azt is bejelentette, hogy szerdán egy 9 személyes kisbusszal gyarapszik az önkormányzat járműparkja, ami az idősek ellátását is szolgálja majd.Farkas Sándor országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy Nagymágocs a Kastélyotthon révén az idősgondozásról is ismertté vált.– A kormány komoly részt vállalt az időseket segítő intézmények felújításában, amelynek a térségben első példája a nagymágocsi fejlesztés – tette hozzá.