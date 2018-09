1126 évesek a Fiúk a térről - rajta tartják a szemüket Szentes problémáin

1040 év a téren. A felső sorban balról Gundl József (73), Faur Tibor (63), Dancsó János (70), Kiss Elek (70), Szarka Ferenc (63). Az alsó sorban balról Bagi Imre (78), Kádár József (90), Demeter István (95), Hajós Imre (80), Janó János (70). A képről hiányzik Csányi József (75), Czakó György (64), Borsi Árpád (84), Darabos Szilveszter (72), Nagy László (79). fotó: Király József

Tudjuk, hogy nem szabad közterületen fogyasztani, de azért megoldjuk, az egyik évben Imre-napon még az arra sétáló polgármestert is megköszöntöttük

Közel húsz éve jár össze az „öregfiúk" társasága a városközpontban, délelőtt a Napernyős lány szobra mellett üldögélnek, délután pedig a Kossuth téren beszélgetnek a hársfák alatt. A csapatban hatvanöt-hetven évesek a fiatalabbak, a rangidős pedig Demeter István a maga kilencvenöt évével. A téri barátságok sport- és munkahelyi kapcsolatokból alakultak ki, az évek során egymásra találtak a ráérő, nyugdíjas emberek.– Odafigyelünk egymásra, ha valaki esetleg nem jön el, annak rögtön telefonálunk, hogy mi újság vele, hogy van. A páros születésnapokon serleggel köszöntjük fel egymást, de névnapozni is szoktunk, ilyenkor otthonról hozunk pogácsát meg egy kis saját főzésű pálinkát.– meséli Bagi Imre, a „fiúk" szószólója.A Fiúk a térről korábban a helyi tévében is szerepelt, a város aktuális problémáira hívták fel a figyelmet. A műsor azóta megszűnt, de a nyugdíjasok továbbra is figyelemmel követik Szentes történéseit, most például azt szeretnék megtudni, miért zár be a Kossuth téri nyilvános vécé már délután négykor.A társasághoz csapódnak új tagok is, nekik a beugró egy üveg ital és természetesen a bemutatkozás. Az évek során sokan távoztak közülük, rájuk – Tóth Istvánra, Váczi Imrére, Márok Vilmosra, Kulcsár Bálintra, Maroskerti Jánosra, Egri Józsefre, Jenei Istvánra, Mészáros Zoltánra és Nagy Józsefre – tisztelettel emlékeznek.