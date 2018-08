1,2 milliárd forint pályázati, 700 millió forint állami támogatásból újul meg a szentesi színház

Szabó János építészmérnök, a beruházás tervezője látványterveken mutatta be, hogyan festhet majd a megújult színházterem. Fotók: Majzik Attila

Tóth József Színház és Vigadó néven álmodják újra a Petőfi színháztermét Szentesen. A város már régóta dédelgeti ezt az elképzelést, amelyre, úgy tűnik, a korábbi évek kudarcai után most lehetőség nyílik. Az évek során kiderült, egészben nem bírja el a város a több mint ötezer négyzetméteres épület felújítását, így részekre bontva, több projekt keretében végezték a restaurációt. A Szecessziós Ház elkészülte után most a színháztermen a sor.A témában tartott projektnyitó rendezvényen Szirbik Imre kiemelte, a szentesiek régi álma, hogy a város egyik legpatinásabb épülete megújuljon.A város polgármestere elmondta, a színházterem felújítása egy hosszú folyamat következő lépése és egyben jelkép is: a fel nem adott munka szimbóluma.Szabó János építészmérnök, a beruházás tervezője látványtervek segítségével ismertette meg a hallgatóságot az épület arculatával, funkcióival.A felújítás során a klasszikus, az épület eredeti megjelenését tiszteletben tartó színházterem kialakítása mellett megjelenik a modernitás is, funkcióiban pedig teljes mértékben a XXI. századi elvárásoknak megfelelő lesz. Az akusztikailag hangversenytermi tulajdonságokkal bíró színházban modern fénytechnika, megemelhető nézőtér és előszínpaddá alakítható zenekari árok is helyet kap majd.Takács Gábor, a fejlesztési csoport vezetője elmondta, 2016 óta lépésekre bontva halad a Petőfi felújítása. A mostani lépéssel a színházterem megújulása során a műemléki jelleg megőrzése mellett a legkorszerűbb megoldásokat szeretnék alkalmazni.Az épület felújítására rendelkezésre állnak a szükséges források, a napokban megindulhat a közbeszerzési eljárás, és akár már az idén megkezdődhetnek a munkák. Ha minden a tervek szerint alakul, 2019-re elkészül a színházterem.