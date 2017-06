217 centis harcsa akadt Petrovszki Gábor horgára

– Tudtam, hogy vannak nagy halak a Gerecz-tóban. Nemcsak legenda szólt róluk, a saját szememmel is láttam korábban – mondta a szentesi Petrovszki Gábor. – Sőt, volt, hogy fárasztottam is valamelyiküket, de eltépte a zsinórom. Szombaton délután azonban horogra akadt egy óriásharcsa – mesélte a 49 éves férfi.Petrovszki Gábor valamivel több mint egy évtizede költözött Szentesre. Korábban a Békés megyei Csorváson élt. Szentesen nem ismert senkit. A horgászat hozott számára új barátságokat. A férfi egyébként Hollandiában dolgozik az építőiparban, de most egy ideje itthon van.– Az óriási hal kifogásában az egyik barátom, Tóth Dániel is segített. A harcsát másfél órán keresztül fárasztottam. Ezúttal én győztem – mesélte. A harcsa annyira elfáradt, hogy megengedte, hogy a horgász magához ölelje. Nem csapkodott, nem vergődött, nem próbált menekülni.– A hossza 217 centiméter volt. A súlyát nem tudjuk, mert nem mértük meg. Nem akartam, hogy kivegyük a vízből, nehogy veszélybe kerüljön az élete. Ez egy öreg hal, sokat élt, sokat látott. A fotózás után elengedtem, hadd jelentsen örömet más horgászoknak is a kifogása. Komótosan indult a tó közepe felé, mint aki nem hiszi, hogy visszakapta a szabadságát.Petrovszki Gábor eddigi rekordja egy 17 kilós hal volt, ami eltörpül az óriási harcsához képest.