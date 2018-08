25 éve dolgoznak a családokért Szentesen, piknikkel és faültetéssel ünnepeltek

A Szentesi Családsegítő Központot 1993-ban alapították. Ahogy teltek az évek, úgy bővültek a feladatok, a központhoz került többek között a krízisotthon, az éjjeli menedékhely, a gyermekjóléti szolgálat, a családok átmeneti otthona, illetve a tanyagondnoki szolgálat is. A szerdai jubileumi ünnepségen Szirbik Imre polgármester arról beszélt, hogy szép, de embert próbáló feladat a családok támogatása. A Családsegítő vezetője, Gál Antal huszonöt percben foglalta össze az elmúlt huszonöt évet, amibe szívbemarkoló és vidám történetek is belefértek. Hangsúlyozta, legnagyobb erősségük a csapat, nemcsak egymás mellett, de egymásért is tudtak dolgozni. Ennek szellemében a Családsegítő csapatának örökös tagjává választották Lencséné Szalontai Máriát, Krajsóczki Sándornét, Kovács Gusztáv Györgynét, Szombathelyiné Tóth Júliát, Csányiné dr. Bakró Nagy Veronikát, Szollár Zsuzsannát és Szirbik Imrét.Az ünnepség végén Antal Balázs Tibor, dr. Chomiak Waldemar, Kovács János képviselők és Gál Antal intézményvezető közösen elültettek egy fát a Dózsa-ház udvarán, majd Paulovics Tamás, az intézmény egykori dolgozója szavalta el saját versét. Antal Balázs Tibor pohárköszöntőjében megköszönte a dolgozók áldozatos munkáját, és bár lógott az eső lába, azért megtartották a jubileumi pikniket.