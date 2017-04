38 ezres számlát kaptak a semmire

Nem ez volt az első eset



Egy makói vállalkozó is megjárta a céggel két évvel korábban. Postán kapta meg a reklámküldeménynek látszó anyagot, amit félretett, hogy majd elolvassa, ha lesz ideje. Pár nap múlva arról értesítették, hogy lejárt a szolgáltatás 8 napos ingyenes igénybevétele. Mivel nem jelezte, hogy eláll a szerződéstől, ezért fizessen 144 ezer forintot. A vállalkozó átverve érezte magát. Szerinte a cég érdemi szolgáltatás helyett az emberek figyelmetlenségét használja ki a pénzszerzésre.

– Megpróbálták megtéveszteni az óvodavezetőt, de nem sikerült – mondta Szebellédi Endre , Nagymágocs polgármestere, akit arról értesített az óvodavezető, hogy egy igen érdekes telefonhívást kapott.– Egy cég állítólagos munkatársa arra hivatkozott, hogy az óvodának meg kell felelnie egy új jogszabálynak. Felajánlották, hogy az ehhez kapcsolódó adatokat majd ők feltöltik az internetre, persze fizetség ellenében. Hogy mi az a jogszabály, arra nem adtak választ. Hiába mondta, hogy nem kéri a szolgáltatást, a hívó fél egyre erőszakosabb volt. Kollégánk elmondása szerint már-már olyan volt, mintha egy fekete-fehér, igen-nem játékot játszottak volna vele. A kérdéseket addig csűrte-csavarta a telefonáló, míg egyszer kimondta azt a szót, hogy igen. Akkor közölte a hang, hogy ezt szóbeli megrendelésnek veszi, és lecsapta a telefont. Néhány perccel később egy számlát kapott az óvoda az e-mail-fiókjára, 38 ezer forintos összegről, 4 napos fizetési határidővel – sorolta a polgármester.– Ezt nem hagytuk annyiban. A számlát valószínűleg már korábban kiállították, méghozzá az internetről leszedett, egyébként nyilvános adatokkal. A számlán reklámügynöki tevékenység áll, egyszeri megjelenésre egy tudakozóban, eredetileg 138 ezer forintért, amit még 27 százalékos áfa terhelt volna. De a számlát kiállító cég nagylelkűen adott 108 ezer forintos kedvezményt a nettó árból. Így jött ki a végén, áfával együtt a 38 ezer 100 forintos végösszeg. Ez a megtévesztés magasiskolája, de nem fizetünk, mert nem kértünk semmilyen szolgáltatást. Ha lett is volna akár szóbeli megrendelés, azt is vissza lehet mondani meghatározott időn belül. Hívtuk többször a céget. Sokáig nem vették fel a telefont, végül visszahívtak. A hölgy szankciókkal fenyegetőzött. Úgy tudjuk, egy szentesi óvodát is megpróbáltak így rászedni. Arra biztatok minden intézményvezetőt, hogy legyenek résen, lehet, hogy náluk is próbálkoznak majd.A nagymágocsiak utánanéztek, a cég létezik, keresőoptimalizálással, reklámok értékesítésével foglalkozik. Egy Budapest környéki kistelepülésre van bejegyezve, 2 alkalmazottal.Kerestük a céget, de nem vették fel a telefont.