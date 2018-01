3 hónapig szünetel a szentesi piac

– Gondoltam, kiszaladok szétnézni, de már fordulok is vissza, nincsenek árusok – mondta a szentesi Villogó utcai piac kapujában Siskó Jánosné. – Kisollót szerettem volna venni, tudom is, hogy ki és pontosan hol szokta árulni. Nem sikerült, olló nélkül megyek haza – nevetett az asszony.



Csütörtökön 9 óra körül jártunk ott, árusokat mi sem láttunk, csak munkagépeket. Arról, hogy a Hungerit Zrt. bővítés miatt megvette a várostól a használtcikk-piac területének egy részét, többször írtunk. Az adásvételről több mint egy éve döntött a képviselő-testület. A csütörtöki napok egyébként is gyengébbek, és bár hivatalosan még működik az elárusítóhely, úgy tűnik, a kereskedők ezúttal már nem vesződtek a kipakolással. A piac utoljára vasárnap nyit ki, majd március végéig szünetet tartanak az építkezés miatt. A Villogó utcai piac ugyanott marad, ahol most, csak jó néhány méterrel odébb kerül a kerítése, közel egyhektáros lesz. A munkát házon belül oldják meg, a városellátó hajtja végre az átalakítást. Ingyenes és fizetős parkolóhelyek is lesznek, összesen 3500 négyzetméteren. Az árusok bérleti szerződése továbbra is él, a pavilonoknak is kialakítják a megfelelő helyet.