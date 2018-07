40 ezret is fizettek egy adag pörköltért - Bihariék megsegítésére főztek Fábiánsebestyénen

40 ezret adott egy adag pörköltért

– Volt, aki egy adag pörköltért 40 ezer forintot fizetett. Vagyis nem az étel volt a fontos, hanem a segítségnyújtás. Tudják az emberek, hogy bárki kerülhet önhibáján kívül átmenetileg nehéz helyzetbe, és akkor nem marad egyedül, lesz segítség. Bihariéknak is, ahogy tapasztaltam, hatalmas erőt ad az, hogy látják, törődnek velük az emberek.

Együttérző szakácsok

Egy óra alatt elfogyott minden

– Nagyon jó érzés, hogy ennyien eljöttek, még szegváriak is voltak, meg régi iskolatársak. Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki segített

Szombaton délután nyolc bográcsban főtt a pörkölt a civil ház udvarán. A pacaltól a marháig, a birkától a körömpörköltig, zúzáig széles volt a kínálat. A jótékonysági főzőversenyt a Kiskocsma Baráti Kör szervezte, amelyhez két civil szervezet, a Kezünkben a Jövőnk Barátokkal Könnyebb Egyesület és a Lehetőséget Mindenkinek Civil Egyesület is csatlakozott. Fél öt után már kisebb tömeg várakozott türelmesen a pörköltre, amelyért a szervezők nem kértek fix árat. Mindenki annyit adott egy adagért, amennyi pénzzel segíteni szerette volna a szegvári Bihari családot.– Nem gondoltam volna, hogy ennyien eljönnek, bár bíztam benne, hogy egy ilyen nemes ügy érdekében meglesz az összefogás. Volt, aki a munkájával járult hozzá, más pedig anyagilag, hogy segíteni tudjunk a Bihari családnak – mondta el a jótékonysági rendezvény ötletgazdája, Bálint Róbert, akit szerkesztőségünk év elején Az év embere címmel tüntetett ki, hasonló akciók szervezéséért.– A Délmagyarországban olvastam, hogy lesz egy jótékonysági főzés. Úgy gondoltuk a barátommal, Tóth Istvánnal, hogy mi is benevezünk – mondta Kardos Attila, aki csapatával Szentesről érkezett a fábiáni főzésre. Azt is elárulta, nincs nagy gyakorlata a bográcsozásban, három nappal korábban főzött először pörköltet. De kiderült, született tehetség. Sűrű és finom lett a marhapörköltje.– Olvastam, hogy mi történt a Bihari családdal. Szavak nincsenek. Belegondoltam a helyzetükbe, mit élhetnek át. Ezért vállalkoztam a versenyen való részvételre – mondta a fábiánsebestyéni Tóth Attila, aki szív- és zúzapörköltet főzött körömágyon.Bihariék is részt vettek a rendezvényen. A család előtte a szentesi kórházban járt, a gyerekek anyukáját látogatták meg, akinek januárban leállt a szíve. Mint megírtuk, az orvosok negyven perc újraélesztés után tudták visszahozni a fiatalasszonyt (2018. június 5.:). Az édesapa a négy gyermek mellett nem tud munkát vállalni. A legkisebb még csak 7 hónapos. Nehéz anyagi helyzetbe kerültek. Jól jön nekik minden segítség. A legkisebb Bihari, Peti kézről kézre járt a rendezvényen. Az apuka, a 44 éves Bihari József és a nagyok, Máté, Dani és Kamilla is sokat beszélgettek a helyiekkel, akik az anyuka állapotáról és a mindennapjaikról kérdezték őket.– mondta az édesapa, Bihari József. Megtudtuk, felesége jól van, de a meleg megviseli. Erősödik, hatalmas akarattal küzd a felépüléséért. Szeretnék, ha rehabilitációra, utókezelésre Szegedre mehetne.Nem egészen egy óra alatt az összes bogrács kiürült. A felhasznált 215 kilónyi alapanyagból 431 adag pörkölt főtt. Mindenkinek nem is jutott a hatalmas érdeklődés miatt. Bálint Róbert főszervező pedig a bográcsozás után több mint 450 ezer forintot adott át a családnak.