50 napig lesz lezárva Szegváron a Kurca-éri híd: nettó 173 millió forintból újul meg a 3,7 kilométeres útszakasz

– A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon (TOP) belül, nettó 173 millió forintos beruházásból újul meg Szegváron a Tiszára vezető bekötőút 3,7 kilométeres szakasza – tudtuk meg Pécsi Norbert Sándortól, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetőjétől.



A kivitelező a régi kopóréteget felmarja. A süllyedéseknél a teljes pályaszerkezetet kicserélik. Az útszakasz új kiegyenlítő aszfaltréteget és kopóréteget kap. A munkálatok elkészülte után tartós útburkolati jeleket is festenek. Igény szerint újra cserélik a közlekedési táblákat.



A nyomvonal áthalad a Kurca-éren. Az ott lévő hidat ugyancsak felújítják. A 4 méter széles hídon augusztus 6-tól, vagyis jövő hét hétfőtől 50 napon át teljes hídzárra számíthatnak a közlekedők. A szegvári önkormányzat kijelölt egy 3,3 kilométer hosszúságú terelőutat, amelynek 2 kilométeres szakasza aszfaltos, a többi javított földút. A kivitelező a terelőutat a járhatóság érdekében folyamatosan karbantartja.



– Nagyon rossz az út állapota, örülünk, hogy végre megújul – mondta Gémes László, Szegvár polgármestere. – Az út falun belüli szakasza még úgy-ahogy rendben van, de a híd és a Tisza-gátig vezető szakasz autóval már nehezen járható, kátyús és megsüllyedt. Biciklivel szinte lehetetlen közlekedni rajta.



Az úton egyébként nagy a forgalom, mezőgazdasági, erdészeti járművek közlekednek, sok horgász is így közelíti meg a vizet. A Réti telepen pedig 150 lakóház is áll, azok lakói is ezen az úton járnak. A munkálatok, első lépésben a terelőút rendbetételével, tegnap kezdődtek.



A projekt teljes átfutási ideje 120 nap. Az útépítési munkálatok ideje alatt jellemzően félpályás útlezárásra, a hídfelújítás idejére teljes pályazárra kell számítani. Az aszfaltozás idején rövid időszakokra megállítják a szakemberek a forgalmat. A munkálatok idejére a közlekedők türelmét és megértését kéri a közútkezelő cég.