78 új parkolót építenek a szentesi kórházban

– A forrás felét, 35 millió forintot a beléptetőrendszer kiépítésére, a parkolók felújítására, bővítésére fordítjuk – mondta a kedden megtartott sajtótájékoztatón Kalmár Mihály , a kórház főigazgatója.– Amikor a kórházat építették, még nem számoltak ilyen hatalmas járműforgalommal. A főkapu jelenleg egyirányú forgalmat tesz lehetővé, ezen is változtatunk. Lebontjuk a portásfülkét, sorompós rendszert építünk ki. Létesítünk 78 új parkolót, a meglévőket is felújítjuk, térkövezzük. Így összesen 175 autó várakozhat majd a kórház területén. A munkálatok várhatóan két hónapot vesznek igénybe. Ezalatt kérjük a betegek és látogatók türelmét – tette hozzá. A főigazgató kiemelte, a kórház kapuján belül az első fél óra parkolás a továbbiakban is ingyenes lesz.A pénz másik feléből pedig a konyhai tálcás rendszert újítják fel. Kalmár Mihály beszélt arról is, hogy vis maior szerződés révén további forrásokhoz jutott a kórház. A volt mosodaépület tetőrészi irodáinak felújítására 10 millió forintot fordítanak, a sebészet akadálymentesítésére 5 milliót. 3,5 millió forintból pedig lecserélik a kórház belső mentőautóit, amelyekkel szükség esetén egyik épületből a másikba szállítják a kórház területén belül a betegeket. Az „új" mentők is használtak lesznek, de a jelenlegieknél jobbak, kisebb fogyasztásúak, könnyebben takaríthatók.Kalmár Mihály a sajtótájékoztatón megemlítette, a tavaly végrehajtott energiatakarékossági fejlesztéseknek már vannak eredményeik. A fűtéssel 30 milliót, a napkollektorokkal pedig további 15 milliót spóroltak a tél végéig.