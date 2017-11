90 éves szentesi asszonyt vert át a trükkös tolvaj

10 ezer forintot kért az idős asszonytól, majd azt mondta, ez nem jó, adjon neki egy másik 10 ezrest - írja a Borsonline . Az asszony mit sem sejtve ballagott oda a spórolt pénzét tartalmazó dobozhoz, és kivett egy újabb bankót. A tolvaj kifigyelte, hol tartja a pénzt, és – kihasználva, hogy az idős asszony rosszul hall – az összes spórolt pénzét – 300 ezer forintot -, valamint a pénztárcáját is ellopta. Az asszony már kiengedte a tolvajt a lakásból, amikor észrevette, hogy mi történt – számolt be a Facebookon a felháborító esetről a sértett unokája.A férfit a szomszéd is látta, elmondása szerint egy nagyjából 100 kilós emberről lehet szó. A tolvaj nem bántalmazta az asszonyt. Az eset majdnem Szentes központjában, egy panelházban történt. Az unoka a HVG-nek azt mondta, nagymamája a fiával él, szerinte kifigyelték, utóbbi mikor hagyja el a lakást, mert pont akkor csöngettek, amikor boltba ment.A család feljelentést tett a rendőrségen, a helyszínelés már megtörtént. Ujjlenyomatot és szaglenyomatot is találtak – mondta a Bors kérdésére az unoka, aki hozzátette, nagymamájának ma kellett volna bemennie a rendőrségre, de mivel nem érzi jól magát, hétfőn megy.“Szentesiek, alföldiek és mindenki, vigyázzatok az idősekre, muszáj meggyőzni őket, hogy ne engedjenek be senkit! Kérlek osszátok is, ha akár csak egy néni vagy bácsi megússza, már érdemes" - írja az unoka a Facebookon.A Bors megkereste a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságot az üggyel, valamint azzal kapcsolatban, hogy tudnak-e hasonló esetről a megyében. Amint reagálnak, cikkünket frissítjük.