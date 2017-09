A 11 éve nyomtalanul eltűnt Koncz Judit élettársa robbanthatott a szentesi jegyzőnél, kommandósok fogták el - videó

A rendőrség előre kitervelten, hivatalos személy sérelmére, eljárása miatt és több emberen elkövetett emberölés bűntette kísérletének megalapozott gyanúja miatt kezdeményezett ellene eljárást. A bíróság augusztus 31-én elrendelte D. Lajos előzetes letartóztatását. 2006 júliusában rejtélyes körülmények között tűnt el szentesi otthonából Koncz Judit . A 26 éves nő éjszakára magára hagyta imádott kétéves kislányát, majd papucsban, hálóingben elbiciklizett otthonról. A család kuvaszát aznap éjjel megmérgezték, a kertben pedig megtalálták Judit egyik fülbevalóját. A szülők a kezdetektől bűncselekményre gyanakodtak, de a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálta az ügyet, majd lezárta.Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) speciális nyomozócsoportja 2014-ben mégis nyomozni kezdett Koncz Judit ügyében, és tavaly nyáron a nő volt élettársa Vásárhelyi utcában álló házát és udvarát túrták fel, majd a Tiszában keresték Koncz Judit holttestét a speciális nyomozók Zsaru Magazinnak Petőfi Attila vezérőrnagy, főosztályvezető elmondta, a férfi jelentette a fiatal nő eltűnését, amikor kislányáért ment volna láthatásra. Zsótér Ferenc alezredes, az életvédelmi osztály vezetője azzal folytatta, Koncz Judit eltűnése után egy hónappal később újabb ügy rázta meg Szentes nyugalmát: 2006. augusztus 22-én éjjel kézigránát robbant a városi jegyző lakásának erkélyén.A rendőrök sorra vették, kik haragszanak valamiért a jegyzőre. Gyorsan előkerült D. Lajos neve, aki a gyermekelhelyezési per és sörözője miatt is többször konfliktusba keveredett a jegyzővel.D. Lajos bosszúálló természetéről többen beszámoltak Szentesen. Őt ért – vélt vagy valós – sérelem esetén időt és energiát nem kímélve a legkülönbözőbb módokon próbált revansot venni haragosain - írja a Zsaru Magazin Kiderült az is, hogy a férfi ellen többször volt büntetőeljárás robbanóanyaggal, illetve lőfegyverrel való visszaélés miatt. Az ítéletek szerint golyós maroklőfegyvert, puskát, lőszert, elektromos gyutacsot és számos más, emberi élet kioltására alkalmas tárgyat birtokolt korábban. A rendőrök több tanút hallgattak meg, és volt, aki elmondta: évekkel korábban ugyanolyan típusú kézigránátot vásárolt D. Lajostól, mint amilyen később a jegyző erkélyén is robbant. Volt olyan is, aki arról számolt be, D. Lajos maga mesélte neki, hogy ő követte el a támadást.A férfi időközben Angliába költözött, látogatóba szokott jönni Magyarországra. Augusztus 29-én a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatóságának munkatársai fogták el őt Szentesen. Ugyanabban a házban, ahol korábban a sörözőt is üzemeltette.