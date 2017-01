A belvárosban nem tűnik fel a kukahiány

Minden szentesi üzlet, intézmény, társasház köteles rendet tartani az ingatlan előtt, illetve a bejárathoz nyitvatartási időben egy kukát kell kitenni, amelyet a tulajdonos ürít szükség szerint.Erről szól egy tavaly kelt helyi rendelet. Ez egy képviselői interpelláció kapcsán került középpontba. A város nem tesz kukákat a Szalai és a Rákóczi utca kereszteződésébe – ott sok bolt van –, mert erről minden üzlettulajdonosnak magának kell gondoskodnia.– Nem hallottam a rendeletről, de ettől függetlenül is tisztán tartjuk az utcát magunk körül – tudatta a zöldségeseket üzemeltető Gáspár András . – Az Ady Endre utcai üzletünkkel nincs is ilyen gond, sok szemétgyűjtőt helyezett ki arrafelé a város. Bár nem tudtunk arról, hogy kötelező lenne, a József Attila utcai üzletünk elé tettünk edényt. Szerintem hozzátartozik a szolgáltatáshoz, hogy a vevő, ha akarja, kidobhassa a szemetet.Szétnéztünk a belvárosban. Lehet, hogy kötelező szemetest tenni a porta elé, erre azonban csak elvétve láttunk példát. Igaz ugyanakkor az is, hogy – ellentétben a város szélén lévő Szalai utcával – a központban egyébként is lépten-nyomon találunk utcai szemetest. Ezeket az önkormányzat tartja rendben. Azt viszont, amit a városellátó kötelezettségnek tart, nem is olyan egyszerű keresztülvinni. – Szankcionálni csak azokat tudjuk, akik nem takarítanak, rendetlenséget tartanak az üzletük előtt – közölte Csányiné Bakró-Nagy Vera aljegyző.