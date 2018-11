A családsegítés fejlesztéséért díjazták Gál Antalt

A családsegítés fejlesztéséért plakettel és emléklappal ismerték el Gál Antal munkáját.

A programsorozat a Múlt diktálja a jövőt címet kapta, ez arra utalt, hogy harminc éve kezdték meg munkájukat az első, kísérleti jellegű családsegítő szolgálatok tizenkét településen, ebből kettő Budapesten. A szociális törvény huszonöt, a gyermekvédelmi törvény pedig húszéves, ezek a kerek évfordulók is szóba kerültek.A tanácskozáson a résztvevők felelevenítették a gyermekjóléti rendszer indulását és a hőskort, amikor a semmiből egyszerre kellett intézményt alapítani, megteremteni a képzés alapjait, tanulni és tanítani egymást, egy szakmát létrehozni. A családsegítő rendszer kiépülése közben sokan maguk is megdöbbentek, mekkora és milyen szociális problémák vannak a felszín alatt.A háromnapos tanácskozáson részt vettek az augusztusban húszéves Szentesi Családsegítő Központ vezető szakemberei is. Az eseményen az intézmény vezetője, Gál Antal, aki egyben az országos családsegítő egyesület alelnöke is, előadást tartott A gyermekjóléti szolgálatok megalakulása, változásai címmel. A több szempontból is jubileumi konferencián ünnepi megemlékezést is tartottak, az országos szakmai egyesület elismeréseket adott át.A családsegítés kialakítása, fejlesztése során végzett kiemelkedő munkájáért Gál Antal, a Szentesi Családsegítő Központ igazgatója A családsegítés fejlesztéséért emléklapot és plakettet vehette át.