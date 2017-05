˝A doboz csikizi a talpakat˝ - Mezítlábas ösvény ovisoknak

Tudta?



Az ösvényt a 19. században élt természetgyógyász, Sebastian Kneipp találta ki. Arra a következtetésre jutott, hogy az egészség és a természettel való együttélés összefügg egymással. Gyalogospályát alkotott különböző anyagokból azért, hogy a szokatlan ingerek stimulálják a szervezetet – élénkítik a vérkeringést, javítják az anyagcserét. Akár saját kertünkbe is építhetünk ilyet. Keveset járunk már mezítláb, természetes anyagokon meg alig.

– Nagyon jó érzés járkálni rajta, a toboz szúrós, de azt szeretem legjobban – mondta a szentesi Mátéffy utcai óvodában a nagycsoportos Sárréti Borbála . Az udvaron mezítlábas – vagy más néven Kneipp – ösvényen sétálgathatnak a gyerekek. Ezek a kis gyalogutak világszerte nagyon elterjedtek, egyre népszerűbbek Magyarországon is. Különböző anyagokon kell végighaladni, a talpunkat így más- más stimuláció éri.– A Mátrában láttunk ilyet, nincs nagy költségigénye, egyszerű elkészíteni – mutatta Ponyeczkiné Brezovai Katalin vezető óvónő. – Fejleszti a tapintásos észlelést, az egyensúlyt, a testtartást. Ma már keveset járnak az emberek mezítláb, pedig nagyon fontos lenne. Kicsit folyamatosan ügyeskedni kell, mindegyik másképpen szúrja-masszírozza a talpat. A lényeg, hogy veszélyes ne legyen benne, ennyi az előírás. Októberben kész lett, de mivel ezt cipő nélkül kell használni, a közelmúltban avattuk fel hivatalosan.

Gyenes Adélnak a műfű és a pici kavics a kedvence, szerinte is nagyon kellemes rajta sétálni. A kijelentése miatt egy kis vita alakult ki, hogy jó vagy rossz érzés, amikor az apró kövek a lábujjak közé mennek. Kovács Adél Borival ellentétben nem szereti, ezért kikerüli azt a négyzetet, ahol – ő így ejtette ki – „a doboz" csikizi a talpakat. Minden hitvita ellenére azt láttuk: a gyerekek nagyon élvezik, versenyeket is szerveznek maguknak. Arra is lenne még ötletük, milyen sávokkal lehetne kiegészíteni az ösvényt. Kérdésünkre javasoltak agyagot, sarat, vizet halacskákkal – bár nem tudjuk, az uszonyosok mit szólnának a kis talpakhoz – és virágszirmokat.