A fideszes Farkas Sándort ajánlotta - Demeter Attila: Tiszta a lelkiismeretem

– Vállalom a véleményemet. Sok kritika ért azóta emiatt, árulónak is kikiáltottak, amit érthetetlennek tartok – így fogalmazott lapunk érdeklődésére Szentes alpolgármestere, Demeter Attila Az ügy, amivel kerestük, az elmúlt napokban komoly hullámokat vetett az internetes felületeken. A szentesiek a postaládáikban találhattak egy választási kiadványt, ebben a fideszes Farkas Sándort ajánlják a helyiek figyelmébe. A pár oldalas újság egyik rovatában néhány, arcképpel ellátott, pár szavas indoklás olvasható arról, hogy az illetők, akik között ismert emberek is vannak, miért biztatják arra a választókerület lakóit: szavazzanak a kormánypárti jelöltre. Az ajánlók között van Demeter Attila is. Ezen főként azért ütköztek meg különböző párt szimpatizánsai, mert a szentesi alpolgármestert korábban baloldali politikusként tartották számon, a 2014-es választáson is az MSZP–DK–Együtt-PM színeiben került be a testületbe. Erről Demeter Attila most azt mondja, már 10 éve nem tagja az MSZP-nek, így tulajdonképpen párton kívüli.A napokban az MSZP–DK–Párbeszéd egy közös közleményt fogalmazott. Ebben többek között arról írnak: Demeter a baloldal támogatásával kapott bizalmat, most pedig a mellett a Farkas mellett kampányol, aki „hosszú évek óta semmit sem tett a választókerület lakosságáért". Szerintük a Fidesz „kilóra megvette, valamit ígértek neki cserébe". Az alpolgármester ezt visszautasítja. Azt mondja, Farkassal annak idején együtt kezdték a pályát a mezőgazdaságban, azért támogatja, mert szerinte agrártérségbe agrárember kell képviselőnek. A baloldali közleménnyel kapcsolatban azt mondta: azokban hamis vádakat sorolnak, az ő lelkiismerete tiszta.