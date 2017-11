A hazugságvizsgálat után vallott: vádat emeltek a férjét megölő szegvári nővel szemben

A vádirat szerint a vádlott és férje közötti házasság a 2000 év elejére megromlott, valamint a sértett rövid ideig tartó börtönbüntetése alatt a vádlott más férfiakkal is szexuális kapcsolatot létesített. Ebből adódóan a sértett 2000 szeptemberi szabadulását követően először féltékenységből, illetőleg anyagi jellegű ellentétek miatt tettlegességig is fajuló veszekedés alakult ki közöttük. A vádlott emiatt elhatározta, hogy elválik a sértettől, majd ezt követően keresetet is nyújtott be a bíróságon.A nő 2000. november 17-én az esti órákban Szentes külterületén bérmunkában szántást végzett, amikor éjfél előtt a szántóföldön megjelent a közösen használt gépkocsival a férje. A megérkezést követően a férj féltékenységre hivatkozva kérdőre vonta a vádlottat, majd közöttük veszekedés, dulakodás alakult ki. Ennek során a vádlott a traktorülés alatt levő pajszervasat magához vette és feje fölé emelve, nagy erővel megütötte a sértettet, aki a fejet ért ütés következtében összeesett és vérezni kezdett. A vádlott megnézte a sértett pulzusát és légzését, majd megállapította, hogy a sértett életjeleket már nem ad. Ezt követően több alkalommal a földön fekvő sértettet a pajszervassal ismételten megütötte. A vádlott a sértettet holttestét ismeretlen helyen elrejtette, amely azóta sem került elő.A rendőrség a más ügyben folytatott nyomozás során a korábban eltűnés miatt folyamatban volt eljárás iratait újraértékelve indított nyomozást és hallgatta ki gyanúsítottként alig egy hónappal az elévülés előtt a szegvári nőt emberölés bűntette miatt 2015 októberében A főügyészség a vádlottat emberölés bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Törvényszék fog dönteni.