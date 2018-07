A kanadai és az olasz zsűritag hétfőn pontozott, az eredményhirdetés ősszel lesz - Szentes a legszebb városok döntőjében

A zsűri a Petőfi Szállótól indult a pontozókörútra. Ősszel tudjuk meg, mennyire tetszett nekik Szentes. Fotó: Kovács Erika

Magyarországot idén két település képviseli a Kanadából indult nemzetközi környezeti, virágosítási verseny döntőjében. Tihany a kistelepülések kategóriájában versenyez, Szentes pedig a városok között. Szentesen hétfőn járt a kéttagú nemzetközi zsűri. A szabályok értelmében egy tengerentúli és egy európai ítész pontozza a döntős települések küllemét. Szentesen a kanadai Gérald Laejunesse és az észak-olasz Mauro Franco Paradisi pontozott.Zsűrizésük első órája sajtónyilvános volt. A Petőfi Caféban kezdődött a napjuk, ahol kisfilmet tekintettek meg Magyarországról, Csongrád megye értékeiről, Szentesről és a Petőfi Szállóról. Itt találkoztak Szirbik Imre polgármesterrel is. Majd nyakukba vették a várost, hogy a saját szemükkel győződjenek meg Szentes szépségéről, és értékeljék a közösség teljesítményét a tisztaság, a környezetvédelmi tevékenység, az örökségvédelem, a parkosítás, a virágosítás és a tájképvédelem területén. A zsűri még a virágkiültetéseket, a fák ápoltságát, a közlekedési felületek állapotát is pontozta.– Erre a versenyre csak meghívással lehetett bekerülni – tudtuk meg Szirbik Imrétől. – Ezt az eddigi eredményeinknek is köszönhetjük. Szentes 2011-ben Európa zöld fővárosa lett, 2013-ban az Élhető Világ Versenyen ezüstérmesek lettünk, kaptunk már Arany Rózsa-díjat is. Ezek, és sok más is hozzájárult, hogy először a verseny történetében, ezen a nemzetközi versenyen Szentes képviselheti Magyarországot a város kategóriában – tette hozzá a polgármester.Szirbik Imre a pontozóbizottságnak azt is elmondta, Szentesnek 30 ezer tagból álló zsűrije van, azok a szentesi emberek, akik itt élnek.Hogy a kanadai és az olasz zsűritagnak mennyire tetszettek Szentes építészeti és környezeti szépségei, ősszel derül ki. Az eredményhirdetés szeptember 26–29. között lesz a „Magok a jövő számára" címmel rendezett konferencián, a kanadai Strathconaban.