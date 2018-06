A kistérségek települései szorosabbra fűzték a barátságukat - Ismét Baksé lett a vándorkupa a juniálison

Hatodik alkalommal hívta életre Farkas Sándor országgyűlési képviselő, agrárminiszter-helyettes a Kinizsi Juniálist. A Szentesi, Csongrádi, Kisteleki járás települései mellett Békés megyéből és Erdélyből is érkeztek csapatok.– Nagyon felemelő volt a megnyitó. A résztvevők az Ismerős Arcok Nélküled című számára, egymás vállát fogva vonultak, csigavonalat alakítottunk ki – mesélte a főszervező, Farkas Sándor. – A mai nap arról szól, hogy összetartozunk. Előfordult, hogy közeli települések alig tudtak valamit a másikról. Megtört a jég. Barátságok születtek, az emberek eljárnak egymás rendezvényeire. Bízom benne, hogy a kötődések hosszú távra szólnak, és tovább erősítik a térséget – mondta Farkas Sándor.A települések játékos feladatokat oldottak meg. Többek között volt élő csocsó, vizes biciklizés, rodeó, csúszóteke, kvízjáték. A csapatok főztek is. A zsűri pontozta az egységességet, ötletességet és a helyi értékek bemutatását is. A versengés mellett a barátkozás játszotta a főszerepet.A nagymágocsiak testvértelepülésüket, Kispiacot is magukkal vitték a fábiánsebestyéni rendezvényre. Ez már több éve így van. Drubináné Fodor Katalin éppen egy kispiaci pólóban lévő csecsemőt tartott a kezében. – Ő már az édesanyja pocakjában is részt vett a juniálison, most pedig már mindjárt szalad – mondta nevetve. – Nagyon jó a hangulat, remek barátságok születnek. Ez a mai nap lényege – mondta az alpolgármester.Zsótér Károly, Mindszent polgármestere marhapörköltet főzött a rendezvényen. – A rúdtáncos lányokkal és a szivacskézilabdások szüleivel vagyok egy csapatban. Mivel sem a rúdtánchoz, sem a szivacskézilabdához nem értek, ezért nekem a főzés jutott – mondta a polgármester. Zsótér Károly elárulta, tizenéves korában egy helyi férfitól, Balogh Sanyi bácsitól kapott jó tanácsokat a pörköltfőzéshez. – Ő mondta, kisfiam, ha disznóhúst főzöl, akkor tíz deka, ha marhát, akkor 15, ha birkát, akkor húsz deka hagymát darabolj össze egy kiló húshoz. Ha ezt betartod, akkor el nem ronthatod. Ez a pörköltem titka – avatott be Zsótér Károly.Szirbik Imre, Szentes polgármestere éppen Juhász Jenővel, Balástya alpolgármesterével beszélgetett, amikor odaléptünk a két településvezetőhöz. – A napi munkában összefutnak a szálak különböző településekkel. Sokszor dolgozunk, gondolkodunk együtt. Ez a mai nap megállópont a napi rutinban. Szükség van a kötetlenebb, lazább találkozásokra is – fogalmazott Szirbik Imre. – A távolság miatt sajnos ritkán futunk össze más térségek vezetőivel. De bármikor találkozunk, szívesen beszélgetünk. A mai, rohanó világban ezért is kell megbecsülni nagyon az ilyen napokat – erősítette meg Juhász Jenő, balástyai alpolgármester is.Az árpádhalmi csapat reggel fokhagymás-sajtos lángossal várta a régi és új ismerősöket. – Körülbelül 30 fős a csapatunk. Ez elég nagy létszám az ötszázas lélekszámunkhoz képest. Szívesen jönnek a fiatalabbak és idősebbek is. A juniális formálja a nagyközösség, a 22 település életét, de a kisközösségekét is, mert játék közben a települési csapatok is jól összekovácsolódnak – tudtuk meg Szarka Attila árpádhalmi polgármestertől.Tamás József Újvidékről, Tiszakálmánfalváról érkezett, a baksiak csapatát erősítette. – Bakssal mi testvértelepülések vagyunk. Így kerültünk ide – mondta a férfi, aki éppen két bárányt sütött egészben. A kisebb 20, a nagyobb 30 kilós volt élősúlyban. A férfi szerint a sütéshez megfelelő felszerelés kell. Ők ezt a gépet tavaly ajándékozták a baksiaknak. Hogy mivel fűszerezték a húst, azt viszont nem árulták el. Zenekart is hoztak magunkkal, így erősítették a baksi csapatot!Végül kiderült, a baksi csapat idén is elnyerte a Kinizsi Vándorkupát. A második helyen Csanytelek végzett, a harmadik díjat pedig Árpádhalom nyerte.