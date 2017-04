A látogatók bezáratták, most kinyittatnák a kaput

Aki fél 4-ig nem ér oda, biztos nem jut be autóval.

Fotó: Králik Emese

– Rokonok sírjához jövünk, Békés megyéből érkeztünk autóval – közölte a szentesi Kálvária temető kapujánál Baji Gyula . – Minket kevésbé érint, hogy zárva a bejárat. Gyalog is el tudunk jutni oda, ahová akarunk, de biztos, hogy aki nehezen mozog, annak megterhelő a séta a szerettei emlékhelyéhez.Olvasónk ajánlotta lapunk figyelmébe a sírkertben tapasztalt helyzetet. Autóval csak hétköznapokon, munkaidőben hajthatnak be azok, akik a mozgásukban korlátozottak, vagy engedélyt kérnek. Hétvégén, ünnepek alkalmával számukra sincs ilyen lehetőség.Szentes legnagyobb temetőjéről van szó, a főbejárattól egy idősebb, csak lassú tempót bíró embernek akár negyedórájába is telik, mire eléri mondjuk az urnás parcellát. Igaz, egy másik kapun, a Temető utca irányából is be lehet menni, ám onnan sem biztos, hogy sok időt nyerünk. Aki hétvégén vinne be nehéz holmit – ilyenkor tavasszal virágfölddel, palántákkal érkeznek sokan –, annak hosszan cipekednie kell.

A városban azt beszélik: a temetőgondnok nem helyben él, és hazautazik, miután lejárt a munkaideje, ezért zárják be a nagykaput. Mások szerint a valódi ok az: maguk a temetőlátogatók kérték, hogy korlátozzák az autóforgalmat, mert néhányan nagyon gyorsan hajtottak odabenn is.Korábban valóban sérelmezték a helyiek, hogy miért engedik meg a behajtást autóval – erősítette meg a Szeged– Csanádi Egyházmegye sajtófőnöke, Szeberényi Klára . Egyrészt veszélyesnek tartották, illetve tartottak attól, hogy járművel könnyebb lenne lopni vagy illegálisan szemetet elhelyezni. Gruber László plébános keresi a megoldást, és szeretné a kérdést mindenki megelégedésére megoldani.– Arra kéri a panaszosokat, hogy keressék meg személyesen munkaidőben a Szent Anna-plébánián, hogy orvosolhassa a felmerült problémákat – közölte a sajtófőnök.