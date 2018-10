A legjobbak között a szentesi pedagógus

Az elismerést a Richter Gedeon Alapítvány Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma évente ítéli oda olyan középiskolai és általános iskolai kémiatanároknak, akik évtizedeken át tartó áldozatos munkájukkal jelentősen hozzájárulnak a magas színvonalú szakképzéshez, kiemelt figyelmet fordítanak a kémia oktatására, megszerettetésére, valamint a tehetséges diákok felkarolására.



Az egyik díj Szentesre került, Kiss Péter, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusának munkáját ismerték el. A kémiatanár elmondta, nem tudott arról, hogy az iskolája felterjesztette a díjra, villámcsapásként érte a hír, amikor közölték vele, hogy a négy legjobb közé került.



– Fantasztikus érzés ez az elismerés. Azért is álomszerű ez, mert a foglalkozásom a hivatásom is. Köszönettel tartozom a Jóistennek, szüleimnek, tanáraimnak, az iskola vezetőségének és elsősorban a gyerekeknek. Ez a díj tulajdonképpen csak a jéghegy csúcsa, azok a mérföldkövek legalább olyan fontosak, amelyek elvezettek idáig.



Azok a tehetséges vagy kevésbé tehetséges gyerekek, akik miatt ezt az egészet csinálja az ember. Az ő lelkesedésük hajt előre engem. Hiszek abban, hogy nemcsak az a fontos, amit a tanár tanít, hanem az is, ahogyan tanít, mert arra még évek múlva is emlékeznek a gyerekek – árulta el hitvallását a pedagógus.



2018-ban Kiss Péter mellett a győri Pőheimné Steininger Éva, a veszprémi Pulai Gáborné és a budapesti Zagyi Péter kapta meg az elismerést. A négy legkiválóbb kémiatanár. A Richter elismerését Kiss Péter (balról a második) hozta haza Szentesre.