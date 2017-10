A mártír emlékét máig őrzik a derekegyháziak

– Az úgynevezett csendőrházban található az emlékszoba. A magánház tulajdonosa bocsátotta rendelkezésünkre a 3×3 méteres helyiséget – mondta Szabó István polgármester. Az 1956-os Emlékbizottság pályázatán kaptak forrást a megvalósításra.



Brusznyai Árpád 1924-ben született Derekegyházon. Apja csendőr volt. Élete első éveit töltötte a faluban, majd többfelé vitte a sors. Görög–magyar–történelem szakos tanár lett. Az ELTE-n is tanított, de 1950-ben, miután apját bebörtönözték, bátyját internálták, elvesztette az állását.



Az 1956-os forradalom idején Veszprémben élt feleségével. Tanítványait forradalmi csoportba szervezte. Neki köszönhetően egy gyűlölt ÁVH-st vagy pártembert sem lincseltek meg.



A megtorlás során egy koncepciós perben előbb életfogytiglanra ítélték, majd szigorították a büntetését, és 1958. január 9-én kivégezték. Megmentése érdekében több közéleti személy, köztük Kodály Zoltán is próbált közbenjárni, de nem sikerült. Brusznyait a rendszerváltozás idején rehabilitálták és újratemették.



– Derekegyház őrzi a hős mártír emlékét. 2003-ban a szülőháza falán táblát avattunk. Akkor vette fel Brusznyai Árpád nevét a művelődési ház is. Most lehetőségünk nyílt egy emlékszoba létesítésére is, amit korabeli tárgyakkal rendeztünk be. Brusznyai életútját tablók segítségével mutatjuk be – mondta Szabó István.