A Nobel-díjas Szent-Györgyire emlékeztek Szentesen

Lantos Ferenc előadása nemcsak érdekes, de egyúttal szórakoztató is volt a hallgatóság számára.

Fotó: Králik Emese

– Az aszkorbinsavat a paprikából állította elő a professzor. Ezért talán nem meglepő, ha ezt a találkozót itt, Szentesen, a paprika hazájában tartjuk – fogalmazott Papp Zoltán . Ő volt annak a kongresszusnak az elnöke, amelyet múlt héten csütörtökön tartottak Szent-Györgyi Albert Nobel-díja átvételének 80. évfordulója tiszteletére.A program azoknak is élvezhető volt, akik egyáltalán nem jártasak az orvostudományban. A szegedi egyetemi könyvtár Szent-Györgyi-gyűjteményének gondozója, Papp Kornélia előadásában például kitért arra: a professzor abban a hitben halt meg, szerencsére tévesen, hogy a Nobel-díja, az arany érme elveszett. – Az odaítélést pedig olyan heves vita előzte meg, hogy a döntőbizottság elnöke, mikor be kívánta jelenteni az eredményt, szívrohamot kapott, és elhunyt. Egy fotó a tanúja, hogy a stockholmi díjátadó ünnepségen Szent-Györgyi a frakkjára tűzte a Horthytól kapott Corvin-koszorút – mondta. Számtalan gratuláló levelet kapott. Az egyik legbájosabbat talán egy tanyai iskola diákjai fogalmazták meg. Kifejtették, milyen büszkék, hogy egy magyar tudós érte el a figyelemre méltó eredményt.Dux László tanszékvezető egyetemi tanár arra emlékeztetett: Szent-Györgyiék megfigyelték, hogy a gyümölcsök, miután megvágják, nem azonos sebességgel barnulnak, azaz oxidálódnak. Ennek keresték az okát. A Kaliforniai Egyetem professzora, Boros G. László olyan párhuzamokra mutatott rá, amelyeket a sejtekben található „élő víz" és a Biblia bizonyos sorai között fedezhetünk fel. Lapunk többször írt Lantos Ferenc kutatásairól, aki azt vizsgálja, hogyan lehetne felhasználni a paprikában lévő kapszaicint a rák gyógyítására. A konferencián azt részletezte: a C-vitamint az emberi szervezet nem képes előállítani, hogyan tudja ezt megoldani a növényi sejt. Azt is elárulta: Szent-Györgyi 84 éves korában napi 1000 milligrammot fogyasztott ebből a nélkülözhetetlen vitaminból.