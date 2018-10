A nyári hőség ellenére szépek a szentesi kertek - a legszebbet keresték, de mindenkit díjaztak

Az idei versenyen a zsűri úgy döntött, nem emelnek ki senkit, mindenki kertjét egyformán díjazták. Vinczéné Tolnai Teréz Tóth Sándornétól, a Király István Kertbarát Kör elnökétől vette át az oklevelet.

Harmadszor csatlakozott Szentes városa a Legszebb konyhakertek mozgalomhoz. A pályázatra tizenketten neveztek, a három fős zsűri az ő kertjeiket járta végig. Tóth Sándorné, a szervező Király István Kertbarát ör elnö elmondta, a zsűrizés célja nem a kritizálás, hanem a jó és hasznos dolgok felkutatása és az ismeretek átadása volt.A hőség miatt aggódtak a gazdá , hogy nem lesz olyan minőségű a termés, de a zsűri végül mindenhol szép, ápolt és gondozott kerteket talált. Szentes város önkormányzatának özösségi kertje is nevezett, ő a volt szeméttelep helyén foglalkoznak növényekkel, zöldségeiket és fűszernövényeiket a helyi özétkeztetésben is felhasználjá .Vinczéné Tolnai Teréz a kertszomszédjától hallott a versenyről, ő idén először nevezett. - tvégente gazdálkodunk, mivel társasházban lakunk. A négyszáz négyszögöles kertünkben mindenféle zöldséget és gyümölcsöt termesztünk, paprikát, áposztát, karalábét, almát, barackot, málnát. Nem használunk vegyszereket, bio minden, a csalán levével szoktunk permetezni. Jövőre szeretné gyógynövényeket, kamillát, levendulát is nevelni. - mesélt kertjéről Vinczéné.