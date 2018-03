A termálenergiában rejlik a térség jövője

– Rengeteg befejezetlen munka van előttünk a térségben, elsősorban az egyedülálló mezőgazdasági adottságokra alapozva. Az elmúlt években nagyot lépett előre a magyar agrárium a hozzáadott érték és a külpiaci lehetőségek terén is, azonban a mezőgazdaság még mindig nem játszik olyan jelentős szerepet a magyar gazdaságban, mint amilyenre adottságai feljogosítanák – hangsúlyozta Magyar Levente.Mint mondta, meggyőződése, hogy a régiónak kell azt a fejlődési dinamikát vezetnie, amelynek eredményeképp az erőforrások okos felhasználásával a mezőgazdaság elnyerheti méltó helyét a nemzetgazdasági struktúrában. – A térségben a legfontosabb a termál adottságok kihasználása, s Farkas Sándor országgyűlési képviselővel már több alkalommal egyeztettünk arról, hogy milyen konkrét kormányzati lépések szükségesek az előrelépéshez. Több ezer hektárnyi területet kell bevonni az üvegházas, fóliás, tehát az intenzív, az év nagy részében működő termelési ciklusokba – jelentette ki Magyar Levente , leszögezve, hogy a kormányzat kapukat tud nyitni a külpiacok felé.– Sok tervünk van még, április 8. után szeretnénk folytatni az elkezdett munkát. A térségre nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a következő hónapokban, már csak azért is, mert a külföldi tőke is felfedezte a régiót nemcsak az ipar, hanem a mezőgazdasági lehetőségek vonatkozásában is és élénk érdeklődést mutatnak a befektetők Ez a régió is megérdemli, hogy békés fejlődésben, biztonságban éljen a következő időkben. – tette hozzá.