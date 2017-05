Akarni is kell gyógyulást, mondja az Együtt Könnyebb Rákbeteg Klub vezetője

– Havonta egyszer találkozunk. Sok mindennel foglalkozunk emellett – mesélte a szentesi Együtt Könnyebb Rákbeteg Klub vezetője, Pölös Katalin.



– Megyünk a mammográfiára segíteni, én pedig bejárok a sebészetre, hogy a saját példámmal mutassam be a frissen műtött pácienseknek: meg lehet gyógyulni.



A napokban ünnepelték, hogy a klubot – a rákbetegek országos szervezetének részeként – 25 éve alapította az idősebb Kispál Mihály főorvos. Szentesi, csongrádi és környékbeli nők tartoznak közéjük. Mindannyian olyanok, akik korábban mellrákkal küzdöttek.



– Az elnöke most az ifjabb Kispál Mihály doktor úr. Együtt valóban könnyebb: elfogadni, feldolgozni a betegséget.



Rám nézve senki nem gondolná, de ha saját szemével látja, elhiszi, hogy más is van ugyanabban a helyzetben, és túl lehet élni. Én 31 évvel vagyok túl a műtéten. Ez a helyzet sokszor sírással kezdődik, és mosollyal végződik.



– Nálam véletlenül derült ki, hogy daganatom van, hirtelen ötlettől vezérelve mentem el mammográfiára. Mindenkiben felmerül a kérdés, hogy „miért pont én?" – emlékezett vissza Vinczéné Kugler Ilona az ezredfordulón történtekre. Papp Jánosné öt évvel ezelőtt saját maga vett észre egy csomót a mellében.



– Műtétek, kemoterápia következett, de jól viseltem. Azért, mert így álltam hozzá. Nem akartam rosszul lenni.

Egyértelműen segíti a gyógyulást, ha valaki ezt akarja, bólintottak határozottan. Fejben dől el a dolog, jelentették ki.



Mindhárman azt mondták: amikor betegek lettek, az első gondolatuk az volt, az lehetetlen, hogy árván nőjenek fel a gyermekeik. Aki pozitívan, sőt, ha lehet derűvel áll hozzá, nem dugja a homokba a fejét, beszél a kórról, elfogadja a támogatást, könnyebben lesz túl a nehéz időszakon, hallottuk tőlük.