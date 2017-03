Al di Meola évekkel beelőzte a műsort: tévés tehetségkutatóba hívták a szentesi zeneművészt

Fotó: Kertész Ákos Facebook oldala.

„Láttam, hogy zenélsz, és felkeltetted az érdeklődésünket. Nagyon szívesen beszélnék veled a műsorról, elmesélném, hogy miről is lenne szó. Ezért ha érdekelnek a további információk, kérlek, add meg a telefonszámodat, hogy tudjalak keresni." Biztos nagyon sokan megörülnének, ha egy ilyen levelet kapnának egy tévés zenei tehetségkutató műsor munkatársától. Tény, hogy az évek alatt nemzetközi ismertségre szert tett szentesi zenész, Kertész Ákos is nevetett tőle. Persze talán nem olyan értelemben, ahogy a levél küldője remélte.– Felháborított. Nem értek a tehetségkutatókhoz, de a jelenséggel mindenképpen érdemes foglalkozni. Megvártam, amíg lenyugszom, visszaírtam, hogy nem élnék a lehetőséggel. Ekkor már persze némi cinizmussal átmentem kicsit gizdába, és amit egyébként nem szoktam, odaírtam a titulusaimat a nevem alá: zeneművész, tanár, hangversenyközpont-vezető. A szervező mintha el se olvasta volna, visszakérdezett: „Ákos, akkor egy meghallgatásra bejössz?" Na itt csúnyán összetört bennem valami, például az idegrendszerem. Írtam neki, hogy több mint 30 éves zenei múlttal, zeneakadémiai végzettséggel nem biztos, hogy ebben a műsorban én lennék a megfelelő alany – nevetett. Egyik személyes jóbarátja, az Edda gitárosa, Alapi István is ugyanígy járt, illetve Berki Tamás, az egyik leghíresebb magyar jazzénekes is. A szentesi zenész szerint valami nagyon nagy baj van a kultúrával, nagyon elmentek a dolgok, és ez nem kizárólag hazai jelenség. Állt már egy színpadon Al Di Meolával, Mike Sternnel, de tudja, hogy egy szűkebb rétegnek játszik, nem szokott megharagudni, ha valaki nem ismeri a nevét. Azt viszont nem tudja elképzelni, hogy valaki, akárhány éves, soha nem hallotta az Edda nevét. Szerinte még csak nem is azok a hibásak, akik a műsor szervezése során ezt a feladatot végrehajtják.

Kertész Ákos a Facebook- oldalán ezzel a megjegyzéssel tette közzé a megkeresést: „És eljött a várva várt lehetőség, végre! Volt értelme a pályán eltöltött éveknek! És úgy tudják, hogy szeretek zenélni. Engedjem végre felfedeztetni magam?!" A barátai vették a lapot, a legtöbben énekre, táncra is biztatták a zeneművészt, van, aki már egy saját valóságshow házigazdájaként látta. Végül együtt nevettek a történeten. – Az is megfordult a fejemben, hogy hagyom magam, játszom a hülyét, bemegyek a meghallgatásra a zenésztársaimmal, eljátszunk egy rettentőt, mondjuk egy Liszt transzcendens etűdöt. Aztán megkérdezzük, jók vagyunk-e, vagy még menjünk haza gyakorolni. De akkor nekem is át kellene menni gonoszba, és ilyet nem csinálnék. Az életen át tartó tanulásban hiszek, abban, hogy az embernek oda kell adnia magát egy ügyért. A zenét szentségnek tartom, felháborít, ha valaki úgy áll hozzá, mint a műsor munkatársai. Minden zenész kolléga nevében kikérem magamnak – foglalta össze.