Áldást kaptak a szentesi kisállatok

– Azért hoztuk el a hörcsögeinket, hogy a pap bácsi megáldja őket – mondta Luca. A kislány anyukájával, Gindáné Kozma Szilviával és a kistestvérével vett részt szombat délután a szentesi Szent Anna Plébánia kertjében megrendezett programon.A plébániakertben harmadik alkalommal rendeztek kisállat-szépségversenyt. A programon aki kérte, annak megáldotta a kis barátját Gruber László plébános. Több mint százan éltek a lehetőséggel.– Amikor 1999-ben Peru fővárosában, Limában jártam, meglepett, hogy a templomban kalitkákat is láttam. Ott hagyománya van annak, hogy a kisállatokat megáldják – mondta Gruber László. – Amikor Szentesre kerültem, akkor határoztam el, hogy október 4-éhez, Assisi Szent Ferenc ünnepéhez legközelebb eső szombaton nálunk is hagyománnyá teszem ezt.Gruber atya hangsúlyozta, a közösségi program közelebb hozza egymáshoz a résztvevőket. Az állattartásnak pedagógiai üzenete is van. A gyerekek megtanulnak gondoskodni az állataikról, a felelősségérzetük fejlődik.A plébánosnak is van egy cicája. Kóficz Kristófot két évvel ezelőtt kapta egy ismerősétől.– Még kiscica volt. Már akkor elkapta a templom egerét, de azóta már patkányt is fogott. Szorgalmasan óvja a templomot és a plébániát a kártevőktől. Időnként még a misére is bejön. Balla Andrea a 11 éves huskyra, Kabalára kért áldást.– Kabala már sokszor volt közel a halálhoz, szerencsére mindig túlélte a betegségeket. Szeretném, ha fentről is kapna egy kis segítséget – mondta a gazdi.Tappancs is kapott áldást az atyától. Előtte azonban nagy kalandot élt át. Bertók Nadin cicája ugyanis kicsit megijedt a többi állattól. Elszökött, de másfél óra múlva megkerült.Gruber László elmondta, a gazdik nemcsak kutyát, macskát, hanem nyulat, hörcsögöt, tengerimalacot, sőt pókot, és még tücsköt, bogarat is vittek áldásra. Az állatok között szépségversenyt is rendeztek. Minden résztvevő kapott egy kis emléklapot.