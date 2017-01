Angol néven ír regényeket a szentesi anyuka

– Kamaszkorom óta írok, eleinte egyperces novellákat. Egy megjelent egy karácsonyi antológiában – emlékezett a szentesi Magyarné Szűcs Krisztina, aki három gyermeke mellett főállású anya. Eddig két regényt adott ki Kristin M. Furrier néven. Az elsőt, a Johannát egy pályázatra készítette, fél év alatt, éjszakánként írta. Eldöntötte: bármi lesz az eredmény, meg fogja jelentetni.



– A Johannát elkezdtem már egyszer megírni, akkor félretettem, de 2015-ben napvilágot látott. Ez egy romantikus családregény egy fiatal lányról és a nagynénjéről. Teljesen eltér a személyiségük. Másodjára egészen új stílusban szerettem volna írni. A kastély rejtélye modern történet arról, hogy két egyetemista milyen misztikus kalandokat él át egy ódon épületben. Ehhez sokat merítettem egy kirándulásból, amikor eljutottam I. Erzsébet kastélyába. Nekem az írás kikapcsolódás, tudatosan nem is merítek a valóságból, de több olvasó említette már, hogy felismert a karakterekben egy-egy közeli személyt – árulta el.



Az első kötetből sokat tanultak, a második könyvhöz már amit lehetett, maguk szerveztek: a modell egy ismerős, a fotós helybeli. Azért választott írói nevet, mert úgy gondolta, nagyon hétköznapi a neve, sokat módosítani viszont nem akart rajta, egyszerűen angolra fordította.



– Ezzel is szerettem volna elkülöníteni az írói énemet a mindennapoktól – mondta. Ha ihletet kap, azt azonnal leírja, sokszor még maga sem tudja, milyen irányba halad majd a történet. Könyveit két nagyobb gyermeke már örömmel forgatja, a férje is mindenben támogatja. Van egy kész regénye, de azon még dolgozni szeretne. Boldog embernek tartja magát, hiszen a bakancslistáján két fontos dolog szerepelt – eljutni Angliába és kiadni a könyveit –, ezek teljesültek. Szívesen olvas, ami kedvére való, akár többször is, ami viszont nem, azt lelkiismeret-furdalás nélkül teszi félre.



– Túl rövid az élet ahhoz, hogy rossz könyvekre pazaroljuk – mosolygott. Még emlékszik, hogy az első regény írásával kapcsolatban sok ismerős szkeptikus volt. Pedig szerinte az ő példája is bizonyítja: ha az ember igazán akarja, majd hangosan ki is mondja, teljesítheti az álmait.