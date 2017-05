Árpád-kori temploma van Árpádhalomnak

– Korai keresztény templomot találtunk Árpádhalom határában. Fantasztikus, hogy így megmaradt az alapja – mondta Béres Mária régész, a szentesi Koszta József Múzeum igazgatója az Árpád-kori ásatás helyszínén.– Emlékszem, április 6-a volt, éppen a vasárnapi ebédet főztem, amikor felhívott Szarka Attila polgármester, mert bejelentést kapott, hogy emberi csontokat forgatott ki az eke a falu határában. Ebéd után már itt voltam. Nemcsak csontok voltak a szántóföldön, hanem habarcsdarabok és téglák is.Az ásatás helyszínén jól látszik a 9×6 méteres templom alapja, ami döngölt sárga agyagból készült. A kis templom patkóíves szentéllyel zárult. Valószínűleg Szent István uralkodásának első felében épült.Az is látszik, hogy később, a XIV–XV. században nyugat felé egy 7×7 méteres területtel kibővítették a templomot. Annak már fekete színű agyag az alapja. Béres Mária szerint földrengésbiztos épület lehetett.

A templom körül előkerült egy temető is, sőt, magában az Árpád-kori templomban is találtak sírokat. A rátemetés sem volt ritka a nyughelyeken. Az egyik feltárt sírból egy férfi csontváza került elő, még a koporsó vasrészei is viszonylag épek maradtak. Nem messze tőle egy fiatal nő maradványait rejti egy sír, akinek karikagyűrű volt az ujján.– Árpádhalom szempontjából felbecsülhetetlen ez a lelet. Nem ismertük múltunk ezen részét – mondta Szarka Attila polgármester.– Az utolsó pillanatban tárták fel a régészek az Árpád-kori templomot. Már csak 40-50 centiméteres termőföld borította. Előbb-utóbb elkopott volna a lelet. Szeretnénk itt egy emlékhelyet kialakítani.Úgy tervezzük, hogy 60-80 centiméteres magasságban újrafalazzuk a templomot. Szeretnénk, ha az ásatás folytatódhatna, mert a templom körül lakott terület is volt.