Árpádhalom a megye második leggazdagabb települése: a jó adóerő-képesség egy kistelepülésnek hátrányt jelent, nem előnyt

Szegény gazdagok

Annak ellenére, hogy kis létszámú település Árpádhalom, óvodát is fenntart az önkormányzat.

Archív fotó: Kovács erika

Árpádhalom kis ékszerdoboz a zöldben, de nem gazdag, csak az adóerő-képesség számítási módja miatt került a megyei rangsor második helyére - mondja Szarka Attila polgármester. Fotó: Kovács Erika

Nonszensz

Kellene még egy cég

– Árpádhalmon működik egy nagy tollfeldolgozó üzem. Éves szinten körülbelül 35 millió forint adót fizetnek. Ezzel meg is határozzák Árpádhalom sorsát – mondta Szarka Attila polgármester. Az, hogy ennyi iparűzési adót kapnak, alapvetően nagyon jó dolog – lehetne. Azonban minden település állami támogatása azon múlik, hogy milyen az adóerő-képessége, vagyis hogy egy főre mennyi adó jut. Minél kisebb egy település, ez a számítás annál kevésbé tükrözi a valóságot. – Egy kistelepülésnek a fajlagos költségei sokkal magasabbak, mint egy nagyobb településé. Mi, több más hasonló lélekszámú településsel ellentétben, tartunk fenn óvodát, alsó tagozatot, napközi konyhát, művelődési házat, azért, hogy ugyanolyan lehetőségeket biztosítsunk a lakosságnak, mint amilyet egy nagyobb településen is elérhetnek. Azért, hogy megérje Árpádhalmon maradni, itt élni. Hogy csak egy példát emeljek ki. Az óvodánk kis létszámmal működik. A tizenegynéhány gyermekre azonban ugyanúgy kell fűteni, világítani, mint egy 40 fős óvodára. Ugyanannyi a dolgozók bére is. De mi csak 12 gyermek után kapunk állami támogatást. Egy 500 fős településnek a fenntartási költségei semmiben nem különböznek egy 1000 fősétől. De ha nekik is 35 milliós helyiadó-bevételük van, az adóerő-képességük csupán fele a miénknek – vázolta Árpádhalom polgármestere.Példaként említette, tavaly Árpádhalmon az egy főre jutó iparűzésiadó-bevétel 63 ezer forint volt, ezzel kerültek Csongrád megyében a 2. helyre, Algyő mögé. Szarka Attila hangsúlyozta, az adóerő-képesség szempontjából papíron Árpádhalom jobb, mint például Szentes, ahol a helyiadó-bevétel 800 millió forint, az egy főre jutó adóbevétel 28 ezer forint.– Tavaly például a jó adóerő-képességünk miatt a 80 milliós költségvetésünkből 15 millió forint állami támogatást kellett visszafizetnünk. Ez hatalmas érvágás volt nekünk. Az államtól kértünk működési támogatást. Valamennyit kaptunk, úgy lavíroztuk át az évet. Az adóerő-képességet én a lakosságszámhoz is viszonyítanám, illetve ahhoz, hogy milyen feladatokat látnak el az adott közösségben. Azért, mert valamelyik település több feladatot vállal, nem hátrányt, hanem inkább előnyt kellene, hogy élvezzen – véli a polgármester.Szarka Attila elmondta, a pályázatoknál sem előnyös egy kistelepülésnek, ha magas az adóerő-képessége. Ugyanis több esetben csak 50 százalékos támogatásra pályázhatnának. Az 50 százalékos önerőt viszont nem tudják bevállalni, mert az iparűzési adót a működésre kell, hogy fordítsák. Árpádhalom polgármestere az anomáliák miatt leveleket írt az illetékeseknek, többekkel beszélt.– Mindenki azt mondta, elismerik, hogy ez tényleg nonszensz. De még senki nem kezdeményezte a változást. Most írok egy szakdolgozatot, amelynek ez lesz a témája. Minden követ megmozgatok, hogy ne „büntetésként" kelljen megélnünk az adóerő-képességünket. Lenne helye annak a pénznek, amit évről évre vissza kell fizetnünk a kincstárnak. Fejlesztésre költenénk, az utaktól az orvosi rendelőig. Utóbbira nem is pályázhatunk, csak önerőből oldhatnánk meg. A törvény ugyanis úgy szabályozta le ezt a kérdést, hogy azok a háziorvosi praxisok pályázhatnak fejlesztési támogatásra, amelyeknek legalább 900 betegük van. Árpádhalmon meg körülbelül 500-an élünk – mutatott rá a polgármester.Szarka Attila kiemelte, hogy ne jelentsen ekkora érvágást az állami támogatások elvonása a jelenlegi rendszerben, legalább 100 ezer forintra kellene feltornázniuk az egy főre jutó adóerő-képességüket. – Ehhez kellene egy másik akkora cég, mint a tollfeldolgozó, vagy több kicsi. Ezért hozzuk létre az ipari parkot. Településünk logisztikai szempontból jó helyen fekszik. 4 város található 30 kilométeres sugáron belül. Szívesen látjuk a betelepülőket – mondta Szarka Attila.