Autósok és vandálok pusztítják el a legtöbb fát Szentesen

A háznál máskor is panasz volt az autósokra. A mélygarázs bejáratához egy egyirányú, szűk átjárón keresztül lehet behajtani.



A kitört kis fákat leghamarabb késő ősszel tudják majd pótolni. A fák főként vandalizmus, baleset vagy szabálytalan parkolás áldozataivá válnak – tudtuk meg az igazgatótól.



Kiderült például, hogy a Szentháromság utcai vadgesztenyesort elsősorban nem az aknázómolyok pusztítják, hanem azok az autósok, akik illegális parkolás közben folyamatosan felsértik a fák kérgét a lökhárító magasságában, amelybe így könnyen bejutnak a kórokozók, elpusztítva a fát.



Megoldásként ültetőoszlopokkal védik, illetve jutahálóba csavarják a fiatalabb fák törzsét azokon a helyeken, ahol jellemzően zöld területre parkolnak az autósok, a fákkal nem törődve.



Olyan is előfordul, hogy az állatok megeszik a kisebb fákat. Ez történt például a vándorcirkuszoknak rendszeresen helyet adó Makkosházi körút–Csongrádi sugárút sarkán lévő füves területen – tudtuk meg egy másik olvasónktól, aki fotót is küldött a pár hete történt esetről.



A házakhoz túl közel tanyázó cirkuszi állatok jóízűen falatoztak az elérhető közelségben lévő fásszárúakból.



