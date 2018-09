Az 50 éves Pannónia ma is működőképes, egy veteránmotor-gyűjtőhöz került

István Ferenc ma is szeretettel gondol az öreg Pannóniára. Fotó: Kovács Erika

– Mindig is a lóerők bűvöletében éltem, így nem csoda, hogy 18 évesen már volt jogosítványom. Édesapám postás volt, rengeteget biciklizett. Ő is kedvet kapott a motorra, amivel mégiscsak nagyobb távolságot lehetett megtenni, mint kerékpárral. Pannóniára vágytunk. A ’60-as évek második felében új Pannóniához szinte lehetetlen volt protekció nélkül hozzájutni. Egy apróhirdetésben találtam egy 1 éves, eladó P10-est itt, Szentesen. Lefoglalóztam, a szüleim pedig segítettek megvenni – mesélte István Ferenc. Úgy emlékszik, körülbelül 12 ezer forintba került a motor, az átlagkereset akkoriban 1000–1500 forint volt.– Mivel édesapám Erdélyből származott, gyakran jártunk ki a családhoz, de vonattal. Miután meglett a Pannóniánk, 1969 augusztusában, mi ketten édesapámmal egy csodálatos háromhetes kirándulást tettünk Erdélyben. Egy hétköznap hajnalán felültünk a P10-esre, és elindultunk Csíkszeredára. Végig én vezettem. Nagylaknál léptük át a határt, majd Arad, Déva, Szeben, Brassó, Tusnádfürdő érintésével értünk Csíkszeredára. Ez több mint 700 kilométeres út volt. Emlékszem, Brassótól Csíkszeredáig én már inkább álltam, mint ültem. Szeredán még nyitva volt a posta, és adtunk fel az itthoniaknak táviratot, hogy szerencsésen megérkeztünk – mesélte a 70 éves férfi.– Körülbelül 10 napot töltöttünk Szeredán, majd továbbmentünk. Az útvonalunk Csíkszereda, Marosvásárhely, Kolozsvár, Nagyvárad, Margitta és Tasnád volt, több mint 500 kilométer. Ott is jó 10 napig voltunk, majd Nagykárolyból indultunk haza, megtéve további 300 kilométert. A P10-es úgy ment, mint a szélvész, a motorkulcsokra egész úton nem volt szükség. Akkoriban itthon is menő motornak számított a Pannónia, de Erdélyben úgy csodálták, hogy ha Harley Davidsonnal megyünk, annak sem lett volna nagyobb sikere – emlékezett vissza István Ferenc.Teltek-múltak az évek. István Ferenc és az édesapja is átnyergeltek autóra. A P10-est pedig csak ritkán vették elő.– Az egyik Romániában élő unokaöcsémnek nagyon tetszett a Pannóniánk. A ’80-as évek közepén nekiajándékoztuk. Azzal járt dolgozni, udvarolni. Sok örömet szerzett neki is. De ő is kiöregedett a motorozásból. A húga fiának ajándékozta, vagyis családban maradt a jó öreg járgány. Ő használta. De nála is múltak az évek. A motort végül a főnökének adta, aki egy elismert autószerelő, és jelentős veteránmotor-gyűjteménnyel rendelkezik. Ha Erdélyben jártam a rokonoknál, mindig meglátogattam a P10-est. Így ismerkedtem meg a jelenlegi gazdájával, Tibivel, akivel azóta jó barátok lettünk. Most szeretne egy új szerelőcsarnokot építeni, amelynek egy részében a veteránmotorokat állítja majd ki – tudtuk meg.István Ferenc büszkén mesélte, hogy a P10-es motor napjainkban, 50 éves korában is üzemképes. – Ha Tasnádon bármilyen rendezvény van, Tibi barátom a P10-esen ülve vezeti a felvonulást, vagyis nagy becsülete van az öreg motornak!Ferenc még ma is emlékszik a motor régi rendszámára (ma már román rendszámmal fut a járgány), ami EX 70-25 volt.– Az 50. születésnapja alkalmából nemrég tiszteletemet tettem az egykori családi motorunknál. Most is, mint mindig, megsimogattam és megkérdeztem tőle: „Hogy vagy, kisöreg?" Bár nagyon szerettem a Pannóniát, nem bántam meg, hogy elajándékoztam. Itthon csak nagyritkán vettem volna elő a garázsból. Így pedig jó „élete" lett, hiszen 50 éve rója az utakat. Hogy most a gyűjteménybe került, remélem, még évtizedek múltán is gyönyörködnek benne az emberek. Ha kissé kopottan is, de csilloghat...