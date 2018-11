Az élet nem habostorta: A legendás színész, Őze Lajos fia mesélt A tanú című filmről

Az élet neki sem volt habostorta. A vetítés után Őze Áron őszintén mesélt viszonyáról édesapjával.

Fotó: Vidovics Ferenc

A film elkészülte után rögtön dobozba került, majd csak tíz év múlva, 1979-ben vehették elő az alkotók. Talán a betiltása is hozzájárult ahhoz, hogy az évek alatt igazi kultfilmmé vált A tanú.Az Indul a bakterház mellett ez az egyik legtöbbet idézett magyar alkotás, szinte mindenki ismer két-három szállóigévé vált mondatot a legendás filmből. Ezen mondatok egy része azonban csak utólag került a szövegkönyvbe, a színészek a szöveg egyharmadát rögtönözték, derült ki a film szentesi bemutatóján. A vetítés után Őze Áron, a Kossuth-díjas színész fia mesélt a filmről és édesapjáról, Őze Lajosról a nevét viselő moziban.– Nem sok sztorit mesélt édesapám a forgatásról, mintha a film betiltásával együtt ő és színésztársai is „hallgatási fogadalmat" tettek volna. Később, amikor a Nemzeti Színházhoz kerültem, akkor hallottam történeteket, főleg Kállai Ferenctől. Ő mesélte, hogy rendkívül jó hangulatban telt a forgatás, a szöveg egyharmadát improvizálták, felvétel közben írta le a mondatokat Bacsó Péter. Egymást is sokat ugratták a színészek, a Bástya elvtársat alakító – úszni nem tudó – Both Bélát az uszodai jelenete után bent „felejtették" a medencében. A rendező Bacsó Péter pedig azt mesélte el, hogy a mignonos jelenetet például nyolcszor kellett újravenniük, annyiszor belenevetett a stáb – emlékezett vissza Őze Áron.A film utáni beszélgetésen a színészzseni fia személyes részleteket is megosztott saját és édesapja viszonyáról. Elmondta, a maga ellentmondásaival együtt fiait rajongásig szerető apa volt. Áron születésekor például Bulgáriából hozatta haza magát, hogy láthassa a kórházban, de az is megesett, hogy késő este taxival vitte el a két fiát a Balatonra, mert megígérte nekik, hogy még aznap utaznak.