Az élethez igazodott a szentesi kertvárosi közlekedés

Nem kell a vargabetű, ha szabályosan akarunk átjutni a bolthoz a kertvárosban. Fotó: Majzik Attila

Évek óta húzódó problémára született megoldás a szentesi kertvárosban. Mint arról korábban a Délmagyarországban beszámoltunk, a nagy forgalmú bolthoz vagy szabálytalanul, az úttesten átszaladva, vagy szabályosan, de óriásit kerülve lehetett eljutni.Chomiak Waldemar, a körzet képviselője elmondta, 2012 óta már többször interpellált és szólalt fel az ügyben, legutóbb saját képviselői kerete egy részét is a zebra tervezési költségére fordította.– A műszaki osztály korábban nem volt partner ebben az ügyben, de mára szerencsére változott a helyzet. Az ott élők is örülnek a zebrának, mert mindenki ott járt át az úttesten, így már biztonságban érezhetik magukat – fogalmazott a képviselő.A környéken élőknek is sokat jelent a zebra védelme. – Én mindennap ebben a boltban vásárolok, mindig is itt keltek át az emberek, akkor is, amikor nem volt zebra. Biztonságosabb így átjutni az úton, babakocsival ez nem mindegy. Az autósoknak azért még szokniuk kell: van, aki megáll, de van, aki nem – számolt be az első tapasztalatokról Antalfi Nikolett.A zebra teljes költsége – a tervezés, engedélyezés és kivitelezés – kétmillió forint volt, az összeget Szentes 2018-as költségvetésében különítették el.