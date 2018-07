Az év emberének akciója a Bihari családot segíti: a fábiánsebestyéni pörköltfőzéssel 4 gyereket támogatnak

A Bihari család reménykedik az édesanya felépülésében. Fotó: Kovács Erika

Bálint Róbert jótékonysági akciói elismeréseként idén januárban megkapta tőlünk a 2017-es Az év embere díjat. Fotó: Frank Yvette

– Figyelemfelhívásnak szánjuk a rendezvényt. Tudjuk, hogy nem oldjuk meg végérvényesen a család gondját, de reméljük, hogy az akciónk sikeres lesz, és sokan csatlakoznak majd hozzánk – mondta Bálint Róbert fábiánsebestyéni vállalkozó, a Kiskocsma Baráti Kör életre hívója, akit jótékonysági akciói miatt lapunk Az év embere címmel tüntetett ki.A négygyermekes édesanya szíve januárban állt le. Az orvosok negyven percig küzdöttek a fiatalasszony életéért, sikerült megmenteniük. Felépülése azonban hosszú folyamat lesz. Bihariéknak négy gyermekük van. Máté 15, Dani 14, Kamilla 8 éves, Peti baba pedig 7 hónapos. Bár a nagyok sokat segítenek, az édesapának nem igazán jut ideje a faipari vállalkozására. Az otthoni teendők mellett mindennap bejár a feleségéhez is a szentesi kórházba. A család az elmúlt hónapokban minden tartalékát felélte. Rajtuk kíván segíteni a fábiánsebestyéni vállalkozó. A főzőversenyt a civil házban rendezik szombaton, bárki jelentkezhet rá.– Lesz birka-, pacal-, zúza-, köröm- és marhapörkölt. Az alapanyagokat a Kiskocsma Baráti Kör és magánszemélyek támogatásával biztosítjuk. Szombaton reggel 8 órakor kezdjük az előkészületeket, délután 1 körül kezdődik a főzés, majd körülbelül 4-5 órakor lesz az ételosztás, amelynek bevételét a Bihari családnak adjuk át. A vendéglátóhelyem aznapi bevételét is felajánlom, illetve az ott dolgozók is jelezték, hogy a napi bérükkel a családot segítik – mesélte az akció részleteit az ötletgazda.Bálint Róbert elmondta, két civil szervezet, a Kezünkben a Jövőnk Barátokkal Könnyebb Egyesület és a Lehetőséget Mindenkinek Civil Egyesület is csatlakozott a civil házban megtartandó akciójukhoz. A szegvári Bihari család is ellátogat délután a rendezvényre.– A feleségem sajnos még mindig kórházban van. Pici lépésekkel haladunk előre. Már önállóan feláll a tolószékből, segítséggel pedig pár lépést megtesz. Kislányunk, Kamilla haját is be tudja fonni. Térnek vissza a dolgok, ha lassan is. Továbbra is mindennap bemegyek hozzá, a gyerekek is sűrűn látogatják. Nem adjuk fel a reményt, bízunk benne, hogy egyszer végre hazajöhet a feleségem! – mondta az édesapa, Bihari József.