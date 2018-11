Az iskola az emeleten, az ovi a földszinten - A derekegyházi intézmény felújításával jól haladnak a mesterek

A három korosztály oktatását, nevelését szolgáló intézmény nem mindennapi homlokzatot kapott.

Fotó: Kovács Erika

– Sajnos az iskola tanulói létszáma jelentősen csökkent, hiszen a felső tagozatosok már évek óta Szentesre járnak – mondta Szabó István, Derekegyház polgármestere. Az emeletes épületet most felújítják.– Ha már félig kiürült az épület, úgy döntöttünk, hogy egy helyre költöztetjük a gyermekintézményeinket. Az iskolások az emeleti részen lesznek, az óvodások a földszinten. Az épület szerves részét képezi egy egykori szolgálati lakás. Ott pedig a bölcsődét alakítjuk ki – sorolta a polgármester. Mindegyik korosztály külön bejáratot kap. Az épület akadálymentes lesz. Az udvart is három részre osztják, hogy a különböző korosztályú gyermekek ne zavarják egymást a játékban.– 2016-ban pályáztunk a Területi Operatív Programra (TOP). Összesen 160 millió forintot nyertünk. A forrás sajnos nem elég. Az azóta eltelt időszakban ugyanis jelentősen növekedett az építőanyagok ára. Emelkedtek az építőipari bérek is. 40 millió forinttal kerül többe a beruházás, mint 2016-ban terveztük. Hogy csökkentsük az összeget, volt, ahol átterveztettük a műszaki tartalmat – tudtuk meg a polgármestertől.– A 40 millió forintot önkormányzatunk adja a beruházáshoz, hitelből. Az engedélyezéshez várjuk a kormányhatározatot. A hitel 10 év futamidejű lesz.Az épület energetikai korszerűsítése már megtörtént. Új nyílászárókat is kapott. A napelemek is a helyükre kerültek. Jelenleg a belső átalakításokat végzik a mesterek, az udvaron pedig a térburkolat készül. Szabó István reméli, januárban vagy februárban az iskolások már visszaköltözhetnek az iskolába. Jelenleg ugyanis a művelődési házban zajlik a tanítás. Az óvodások és a bölcsődések költözése után felszabadul az ovi épülete, ahol átalakítás után gondozási központot hoznak létre. A tervek szerint idősek nappali ellátása is helyet kap az épületben. A szükséges forrás rendelkezésre áll.