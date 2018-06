Az íze is rendben van a paradicsomnak - tudósok néztek szét a szegvári üvegházban

Minden információt érdeklődve hallgattak a tudomány különböző területeiről érkezett szakemberek. Fotók: Králik Emese

– Ugye tudtok paradicsomízű paradicsomot termeszteni, olyat, mint annak idején a nagymamám?

– A növény minden igényét kielégítjük, optimális klímát biztosítunk, a növényvédelmet ragadozó poloskák, fürkészdarazsak biztosítják – ismertette Bulecza Csaba a szentesi Árpád-Agrár Zrt. egyik szegvári üvegházát. Szavait akadémikusok, tudósok hallgatták, ők a társaság vezetőjének, Csikai Miklósnak a meghívására érkeztek pénteken Szegvárra. Előadást tartottak nekik, majd szétnézhettek az egyik paradicsomnevelő házban. A találkozó középpontjában az állt, hogy a zrt., úgy is, mint jelentős foglalkoztató, és úgy is, mint nemzetközi porondon is ismert cég hogyan tudja a gazdaságot fejleszteni a helyi adottságokra alapozva. Egészséges, jó minőségű termékeket állítanak elő, folyamatosan fejlesztenek, hallottuk.– Közel ezer partnerünk van, tavaly 27 millió palántát állítottunk elő, ezeknek 60 százaléka paprika – mondta a cég egyik szakembere, Oltyán István.– kérdezte derűsen Glatz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke. Megnyugtatták: állítólag a földben és a vízkultúrával nevelt példányok között nincs különbség. Azt már Keszthelyi-Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem volt rektora jegyezte meg tréfásan: amilyen jó kérdései vannak, talán ő maga is paradicsomtermesztésbe fog.