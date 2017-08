Az utolsó pillanatban vallott a gyilkosságról: vádat emelnek a szegvári asszony ellen, aki 17 éve ölhette meg a férjét

Az asszony 2000. december 5-én fordult a rendőrséghez, hogy a férje eltűnt. A nő elmondta, a férfi azt kérte tőle, hogy keresse elő az útlevelét, mert Németországba akar menni. Az államigazgatási eljárás azonban azt állapította meg, hogy a férfi nem lépte át az államhatárt. Már akkor több jel arra mutatott, hogy bűncselekmény áldozata lett. A felesége 2 évvel később elvált tőle, 2007-ben pedig kezdeményezte a bíróságon a férfi holttá nyilvánítását.

Szegváron jól ismerik az asszonyt. – Bikaerős nő, annyit dolgozik, mint 3 férfi! Ha nekem kellene ennyit csinálnom egy nap alatt, én biztos kidőlnék. Pedig elhiheti, hogy az én kezem alatt is ég a munka! – jellemezte egy szegvári férfi a gyilkossággal gyanúsított asszonyt, akinek két felnőtt gyereke van.

– Foglalkozzon az árvákkal meg a szegény gyerekekkel! Menjen innen, nem nyilatkozunk! – kiabálta annak a 49 éves szegvári asszonynak a lánya, akinek az ügyét vádemelési javaslattal adja át a napokban a rendőrség a Csongrád Megyei Főügyészségnek. Erről a Zsaru Magazin írt. Az asszony a gyanú szerint 17 évvel ezelőtt, 2000-ben megölte a férjét.A szabadlábon lévő nőt azért kerestük, hogy megkérdezzük a okokat, és azt, hogy tettét miért az elévülés előtt 34 nappal vallotta be a rendőrségnek.A Zsaru Magazinnak Balog Gábor alezredes, a Készenléti Rendőrség életvédelmi osztályának kiemelt főnyomozója azt nyilatkozta, közben kiderült, hogy a házastársak között megromlott a viszony. A feleség hűtlensége szóbeszéd tárgya volt a településen. Ezért is merült fel, hogy a nőnek köze lehetett a férfi halálához.2015. október 13-án újból kihallgatták az asszonyt, aki a védője jelenlétében beismerte, hogy ő ölte meg a férjét, erről lapunkban is írtunk (2015. október 21.: Megoldatlan akták: 15 év után gyanúsítják gyilkossággal a szegvári nőt ).Azon az éjszakán a nő Magyartésen szántott. Vallomása szerint a férje ittasan utánament, szidta és bántalmazta. Erre ő elővett a traktorból egy pajszervasat, és hátulról nagy erővel fejen ütötte. A férfi összeesett, a nő tovább ütlegelte. A holttestet kézzel temette el egy gödörben. A pajszert a Tiszába dobta. A vallomás után emberölés megalapozott gyanúja miatt indítottak ellene eljárást.A rendőrség nagy erőkkel kutatta a holttestet. Bevetettek holttestkereső kutyát, talajradart, fémkeresőket. Markológépek, régészek is dolgoztak a magyartési szántóföldön, de az emberi maradványok nem kerültek elő. Az asszony házánál is mindent átnéztek, a bikáknál, a szökőkút környékén, de ott sem jártak sikerrel.

– A férjét, Zolit is jól ismertük. Kispocok volt a beceneve. Alacsony, zömök, szemüveges férfi volt – mesélte egy szegvári férfi. – De nem az alkata miatt kapta ezt a ragadványnevet, hanem a tettei miatt.

