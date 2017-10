Azzal tesszük a legrosszabbat, ha meg se próbáljuk: újraélesztést oktattak a szentesi mentőállomáson

Komolyan veszik



Szentesen 2011 óta minden nyolcadikos elsősegély-tanfolyamon vehet részt. Ezt az önkormányzat fizeti. A gyerekek elméleti és gyakorlati oktatást kapnak, a végén vizsgát tesznek.

– Nyújtott karral, derékból billegjetek, ne karizomból, mert akkor gyorsan kifáradtok – tanácsolta a szentesi mentőállomáson Pataki Zoltán egy nyolcadikos osztálynak. A katolikus iskola diákjai éppen a szívmasszázst tanulták egy babán. Mások mellett ők is éltek a lehetőséggel, jelentkeztek az európai újraélesztő napra. Ezt öt éve kezdeményezte az Európai Újraélesztési Társaság, bárkinek megtanítják ilyenkor, hogyan lehet szakszerűen, gyorsan segíteni.– Ez azért fontos, mert hazánkban 30 percenként meghal egy ember szívmegállás miatt – magyarázta a gyerekeknek a mentőállomás vezetője, Bába Zoltán. – Pár perc van ilyenkor, hogy megkezdjük a segítségnyújtást. Megnézzük, hogy az illető lélegzik-e, ha nem, azonnal cselekszünk, és folytatjuk egészen addig, ameddig a mentő meg nem érkezik – mondta. – Ha nem kezdünk segíteni, az illető biztosan halott marad, és ennél nagyobb baj nem történhet. Szóval nem kell attól félni, hogy kárt tesztek benne. Óvatosan hátrahajtjuk a fejét, lehet, hogy már ennyi is elég, mert helyére kerül a légutat elzáró nyelv. Másodpercenként kétszer lenyomjuk a szegycsontot, például a jól ismert Stayin’ alive sláger ütemére, ezt harmincszor ismételjük, majd kétszer befújunk – mutatták a mentősök a diákoknak.Kádár Fanni azt mondta, biztosan ki merné próbálni a tanultakat a való életben, kötelességének érezné megmenteni egy embert. Az osztálytársa, Kürti Balázs korábban már próbálta babán a technikát, szerinte bárki könnyen megtanulhatja. Pataki Zoltán úgy véli, annál jobb, minél fiatalabb korban kezdik elsajátítani. A felső tagozatos diákok, mire ballagnak, annyi tudás birtokába juthatnak, mint egy kezdő mentős. Ráadásul a gyerekek általában nagyon motiváltak – míg a felnőttek inkább a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elkerülhetetlen rossznak tekintik az elsősegélynyújtást.Ajándékot is kapott a szentesi mentőállomás. Mivel a kisgyerekeket kissé másként kell újraéleszteni, egy újszülött csecsemőt mintázó babán is gyakorolhatnak, illetve oktathatnak.