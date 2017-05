Balesetveszélyes a lapistói út, de most csak 720 méter felújítására van pénz

Még nagyon sok kátyú marad a lapistói úton. Fotó: Kovács Erika

– Borzalmas a lapistói út állapota. Annak örülök, hogy legalább egy kis szakasz új aszfaltot kap – mondta a nagymágocsi Rakonczai Imre, aki felhívta a figyelmünket arra, hogy munkák zajlanak a Nagymágocsot és Szentest összekötő, úgynevezett lapistói úton. Mint korábban megírtuk , egy szentesi nyugdíjas, Szabó József kétszáz méteres szakaszon számolgatta a lapistói út kátyúit, de háromezernél megunta. Az utat ugyan folyamatosan javítgatja a közútkezelő cég, de az arra járók véleménye szerint új aszfaltréteg kellene Nagymágocstól Szentesig.– A tél sokat rontott az út állapotán. Gyakran járok arra biciklivel. Rázkódik az ember veszettül. Kapaszkodni kell a kormányba, nehogy egy nagyobb kátyú miatt elessek. Egyenes vonalban nem lehet közlekedni, csak kacskaringósan. Örülök, hogy a fábiánsebestyéni utat tavaly felújították, de ez is megérdemelné az új aszfaltréteget – mondta Rakonczai Imre.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nagy felületű javításokat, gépi kátyúzási munkákat végez Csongrád megyében. Lapistónál 720 méteres szakasz kap új aszfaltot. A munkához már hozzáláttak, a héten be is fejezik. Utána, május 12-éig a padkarendezést is elvégzik.– Társaságunknak jelenleg nagy felületű burkolatjavításra van kapacitása. A teljes felújításhoz hazai vagy uniós forrásra lenne szükség. A felújítás közös érdekünk, hiszen egy jó úton nemcsak komfortosabb, hanem biztonságosabb is közlekedni. Az út üzemeltetése pedig gazdaságosabb – válaszolta megkeresésünkre Kósa Veronika , a Magyar Közút Nonpofit Zrt. megbízott kommunikációs osztályvezetője.