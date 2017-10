Befürödtek az ivóvízminőség-javító programmal: Makó, Szegvár és Szentes sincs még kinn a vízből

Szabálytalansági eljárás indult Csongrád megyei települések ellen, az ivóvízminőség-javító programjuk miatt – hangzott el a Csongrád Megyei Önkormányzat Ásotthalmon tartott közgyűlésén. Szirbik Imre képviselő (MSZP), szentesi polgármester hozta ezt szóba. Azt kérte, a megyei önkormányzat ültesse egy asztalhoz az érintetteket, így könnyebb lenne megoldást találni a problémára. Kakas Béla elnök (Fidesz) azt mondta, ezt a segítséget megadhatja a megyei önkormányzat.



Az ivóvízminőség-javító programmal – ezt többször írtuk – nagyon sok baj volt országszerte. Az Európai Unió írta elő, Magyarország pedig vállalta, hogy az uniós szabványhoz igazítja a hazai ivóvíz minőségét, például literenként 10 mikrogramm alá csökkenti az arzén mennyiségét. Ez nagy vállalás volt. Két és fél millió ember ivóvizét kellett kezelni, kis túlzással ahány kút van, annyiféleképpen.



A beruházás majdnem tíz évet csúszott, Magyarország kifutott a határidőből. Csongrád megyében 52 településen 17 milliárd forint értékben kellett beruházni, hogy 400 ezer embernek legyen szabványos vize. A munka sok helyen nem a várt eredményt hozta: ahol működésbe lépett az új technológia, ott az emberek panaszkodtak, vagy még most is mérgelődnek az új víz íze, szaga miatt, például Szegeden. Máshol az a gond, hogy nem sikerült megvalósítani azt, amit elterveztek, és emiatt az uniós beruházások ellenőrei töltögetik a jegyzőkönyveket.



Makón augusztus közepén jelentette be Farkas Éva Erzsébet polgármester, hogy a tavaly decemberi, 559 milliós kormányzati segítségen túl további 1 milliárd forintra lenne szükség ahhoz, hogy stabil, fenntartható legyen az új víztermelő rendszer, és be tudják indítani. A tájékoztatón Szekeres Ferenc apátfalvi polgármester hozta szóba: tragédia lenne az érintett településeknek, ha vissza kellene fizetniük az uniós támogatást. Úgy tudjuk, Makó térsége haladékot kapott a megoldásra.



Arról, hogy mely településeket érint ilyen eljárás, még nem kaptunk hivatalos információt a Miniszterelnökségtől. Nem hivatalosan annyit sikerült megtudni, hogy érintett Szentes és Szegvár is. – A mi helyzetünk azért egyszerűbb, mint másoké, mert nálunk nem az arzénnel, hanem a biológiai ammóniamentesítéssel van gond.

Egyszer az egyik labor mér határérték feletti értéket, máskor a másik, most már három laborral kísérletezünk – mondta lapunk kérdésére Gémes László szegvári polgármester. – Amíg mindhárom labor nem a megfelelő értéket mutatja, addig nem engedjük rá a hálózatra az új vizet.



Szegvár és Szentes információnk szerint a Miniszterelnökséghez is fordult segítségért.