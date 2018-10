Befűthet Szentes a lengyeleknek

2004 óta működik testvérvárosi kapcsolat a két település között, Chomiak Waldemar szentesi képviselő a kezdetektől segíti és ápolja a jó viszonyt. Most ő vezette öttagú küldöttségüket a csaknem ötvenezer lakosú nagyvárosba, mellette Krausz Jánosné és Antal Balázs Tibor képviselők, Danyi Kata aljegyző és Halupa-Bogyó Eszter, a Szentesi Élet Kft. ügyvezetője utazott a zöldség- és gyümölcstermesztéséről híres Skierniewicébe.



Chomiak Waldemar lapunknak elmondta, látogatásuknak kulturális és gazdasági vonatkozása is volt. Körvonalazódik egy kapcsolatfelvétel a Horváth Mihály Gimnázium és egy helyi középiskola között, ebben segítettek, emellett részt vettek Skierniewice legnagyobb rendezvényén, a zöldség-, gyümölcs- és virágfesztiválon. Az eseményt már több mint negyven éve rendezi meg a város egyre nagyobb népszerűséggel, idén körülbelül kétszázezren látogatták meg Skierniewicét a fesztivál alatt. – Sokat tanulhatunk a testvérvárosi kapcsolatból, például a programszervezés terén is. A kulturális központjuk nagyon gazdag, minőségi programot kínál – osztotta meg velünk tapasztalatait Chomiak Waldemar. A szentesi küldöttség pár napos ottléte alatt a fesztivál mellett megismerkedhetett a lengyel kultúrával, hagyományokkal, gasztronómiával. Jártak egy skanzenben, illetve meglátogatták az 1920-as, a lengyelek bolsevikok ellen vívott harcában nyújtott magyar segítség emlékére állított emléktáblát is.



Míg kulturális téren Skierniewice nyűgözte le a magyarokat, addig gazdasági szempontból Szentes tudott újat mutatni a lengyeleknek. A Kurca-parti városban harminckét geotermikus kút működik, ráadásul nagyon jó hatásfokkal, kilencvenöt fokos vízzel. A lengyeleknél nem olyan jó a geotermikus rendszer, mindössze hatvanöt fok körüli vízhőfokot tudnak elérni. Ebben a témában is alakul a szakmai kapcsolat, a jövőben lengyel szakemberek jönnek tájékozódni Magyarországra, hogy megismerjék a szentesi fűtési rendszert. Legközelebb pedig egy tízfős focicsapat látogat el Szentesre, hogy tovább erősítse a lengyel–magyar barátságot.