Bélát talicskán kell hazatolni

Már napok óta húsvéti hangulatban van. Aki látta butykossal a kezében, piros tojásokkal az ölében, nem állta meg nevetés nélkül. Béla bácsit az ünnepek után tolják haza a bolt dolgozói!



– Amikor először megláttam, nagyon megijedtem! Ki az a szerencsétlen, aki már kora reggel annyit ivott, hogy talicskán kell hazatolni? – mesélte Arany Tóthné Burka Etelka Julianna. – Jópofa húsvétváró dekorációt találtak ki a lányok!



– Most éppen azért jöttem, hogy megnézzem Béla bácsit. A lányom, Kiss Antalné készítette – mondta Törőcsik Ferenc. – Jól sikerült az öreg! Ügyes keze van a lányomnak. Az unokám beültette maga mellé Béla bácsit a kocsiba, úgy hozta el a boltig. Itt aztán átültették a talicskába.



– No, engem még soha nem toltak haza talicskán! Sem húsvétkor, sem máskor. Egyébként nem is emlékszem, hogy ilyesmi megesett a faluban – gondolkodott hangosan Sinka János. – Olyat már láttam, hogy a kapatos locsoló elesett a biciklivel. De húsvétkor ez is belefér. Béla bácsitól vidámabb lett a bolt. Hangulatos dísz!



– Kreatív ötleteik vannak a dolgozóinknak – mondta Csatordai Lajos, a Hunor-Coop Zrt. kereskedelmi igazgatója. – Évente kétszer minden boltunk kap egy keretet a dekorációra. Versenyt is hirdettünk a boltok között. A derekegyháziak Béla bácsija különdíjat kapott.