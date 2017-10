Bevezetnék az ebédszünetet a szentesi HMG-ben: a diákok tartanak a rövidebb szünetektől és a hosszabb tanítási naptól

Pusztai Zoltán szerint nem biztos, hogy ebéd után mindenki visszaér majd a hetedik órára. A legjobb egy ebédlő lenne a gimnáziumban. Fotó: Králik Emese

– Nincs az rendjén, hogy fiatal, fejlődésben lévő diákok délután 3-ig meleg ebéd nélkül legyenek – foglalt állást a szentesi Horváth Mihály Gimnázium igazgatója, Tóth Tamás. – Egészségügyi kockázata lehet a rendszertelen étkezésnek, gyomor- és egyéb gondokat okozhat. Ezért gondoltuk, hogy kipróbáljuk, hogyan válik be egy ebédszünet. Úgy tervezzük, a hatodik óra után kapnának a tanulók 40 percet, majd visszajönnének a két utolsó órára. A tanítás ugyanúgy, mint eddig, 7.45-kor kezdődik majd, a szünetek hosszával „játszunk" egy kicsit. Így a nyolcadik óra a mostanihoz képest mindössze 10 perccel később, 15.10-kor érne véget.

Egyelőre egy hónapra vezetik be az ebédszünetet, a szülői munkaközösség már rábólintott az ötletre. A kollégisták – ha erre az önkormányzatnál igent mondanak – a nemrég újranyitott étkezőben, a városházán ennének. Azok, akik étterembe járnak menzára – ezt lemértük –, ha szedik a lábukat, a gimitől a legtávolabb eső helyre 5 perc alatt gyalogolnak el. Gondoltak arra is, aki nem menzás. Az iskola egyik emeletén asztalok és két mikrohullámú sütő lesz, ahol a gyerekek az esetleg otthonról hozott ételt melegíthetik meg. Mindezek ellenére vannak fenntartásai a diákoknak. A végzős Katona Bence és Gere Detre például azt mondta: határozottan ellenzik, többek között azért, mert a bejárósok dolga sokkal nehezebb lesz. – A tíz perc csúszás miatt nem érik majd el a buszt. Szó volt arról, hogy a gimnázium kérésére módosul a menetrend. Erre tényleg szükség lesz – vélték. Pusztai Zoltán helybeli, haza tud majd szaladni ebédelni, de szerinte például a kollégisták nem biztos, hogy időben sorra kerülnek a városházán.Az egyik pedagógus, Tóth Tibor azt mondta: ő tanárként és édesapaként is egyetért a kezdeményezéssel. – Az a baj, hogy a diákok egy része konzervatívan áll minden változáshoz, nekik az az egyetlen lényeges: hány órakor léphetnek ki a kapun. Matematikailag vezettem le nekik, miért lesz jobb mégis. A többség 15 óra után látna hozzá az étkezéshez, így meg addigra már mindennel kész lesznek. Véleményem szerint azonban ezt nem egy hónap, hanem két év alatt szokják meg – mosolygott.