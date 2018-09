Bográcsban készül a legális szentesi kábítószer - Galéria

Ebben az évben is megtöltötték az emberek a Rákóczi Ferenc utcát, ahol a XVII. Lecsófesztivállal lehetett búcsút mondani a nyárnak. A főzésre évről-évre többen neveznek, a céges, baráti társaságok idén 288 bográcsban készítették a lecsót.Mészáros Zoltántól, az eseményt szervező Hunor-Coop Zrt. elnök-vezérigazgatójától megtudtuk, szép számmal jöttek külföldről is vendégek. Németországból, Ausztriából, valamint Székelyföldről, a Vajdaságból és Felvidékről is érkeztek, hogy együtt főzzék a lecsót, ami olyan, mint egy legális kábítószer.

Olyan boldogsághormonokat indít be ez a fesztivál, hogy aki már egyszer belekóstolt ebbe a hangulatba, az újra visszatér. Aki már járt itt, az biztos „lecsófesztivál-függővé" vált, ezzel feltaláltuk a legális szentesi kábítószert. Hiszek abban, hogy örömet tudunk adni az embereknek ezzel a rendezvénnyel, ez is volt a célunk.

- mondta Mészáros Zoltán.Az idei fesztivál sztárvendége Biros Péter háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó volt, aki e, bár szereti a lecsót, azért a kedvence a zúzapörkölt. A pólós elárulta, ő hagyományosan főzi a lecsót, tojással, szalonnával, kolbásszal, de a lényeg, hogy szabad tűzön készüljön az étel.Biros Péter a díjak átadásánál is segédkezett, idén a Délkertész, a Vöröskereszt, a szegvári Nagy ABC és az orosházi rotarysok csapata kapott különdíjat. A főzőversenyen a DHKT csapata lett a harmadik, a szekszárdi rotarysok az ezüstérmesek, a legjobb lecsót pedig az Ido Trio Kft. csapata készítette.