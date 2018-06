Bokrok, plakátok, fák adják fel a leckét a szentesi autósoknak

A József Attila és az Új utca találkozásánál a magas bokrok nehezítik a kilátást. Fotó: Králik Emese

Úgy tűnik, a téma élénken foglalkoztatja a helyieket, a jelek szerint valóban bosszantónak és balesetveszélyesnek ítélik meg ezeket a csomópontokat. Lapunk Szentesen élek nevű Facebook-oldalán sokan megosztották az ezzel kapcsolatos véleményüket. Kolozsvári Valéria szerint például nagyon nehéz a Soós utcáról a Szent Anna utcára kanyarodni, de az Új utca és a József Attila utca találkozása is problémás. Langó Anita a Jókai utcával kapcsolatban két helyet: a Szalai, illetve a Mikecz utca becsatlakozását tartja veszélyesnek, többek között a plakáttal fedett buszmegálló miatt. – Az egész városban az út szélére ültetett bokrok magasságát legfeljebb 80 centiméterben határoznám meg, főleg az útkereszteződéseknél, a fák belógó ágait is csak bizonyos magasságig engedném lelógni – fogalmazott Csepreginé Mészáros Etelka.– A lakosok véleményét is szívesen vesszük. Ha látnak problémás helyszínt, azt ellenőrizzük – mondta a városellátó szakembere, Kiss Ferenc. Az pedig már a műszaki iroda álláspontja, hogy a belátást gátló növények ritkításáról a lehetőségeikhez képest igyekeznek gondoskodni.