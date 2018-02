Budapesten is összetart a szentesi maffia: Badár, Hajdú és Kőhalmi szentestét hirdetett februárban

Badár Sándor

– Szentesen sok a csodabogár. Vannak érdekes hobbival élő emberek. A szomszédom például filmek tartalmát írja le lapokra, illetve zeneszámokat, és ezeket csoportosítgatja. Ami a spirituális emberek számára Dobogókő, az a humorra nyitottaknak Szentes – véli Hajdú Balázs humorista.Azt kérdeztük tőle: vajon véletlen, vagy mégis van köze a hely szellemének ahhoz, hogy Szentes ilyen erős most humorban. Balázs 1982-ben született Szentesen. A Horváth Mihály Gimnáziumban, a salgótarjáni pénzügyi főiskolán, illetve rövid ideig buddhista egyetemen tanult. Volt országos harmadik helyezett sakkozó, megyeegyes futballista. 2007 óta tagja a Dumaszínház társulatának, a stand-up comedy művelője, szerepel a Rádiókabaréban, és – ahogy a színház honlapján olvasható – a „szentesi humormaffia" legfiatalabb tagja. Szenteste címmel együtt lépett fel Badár Sándorral és Kőhalmi Zoltánnal pénteken a Corvin Dumaszínházban. Ennek a közös fellépésnek a jelek szerint Budapesten is lehet érvényes üzenete.

Kőhalmi Zoltán

– Egyrészt a földben lévő őserőnek, valamiféle geotermikus energiának köszönhető, hogy Szentes ilyen embereket bocsát ki magából – így látja Badár Sándor színész, humorista. – Ehhez jön egy jellegzetes alföldi, emberi jelenség: a konok. Aki nem fogadja el a dolgokat a maguk valójában. Azt gondolja, hogy ami van, annál ő sokkal jobbat tud, és magabiztosan hozzáfog tökéletesíteni azt, ami esetleg már úgy is tökéletes.

Hajdú Balázs

Sándor Jászberényben született 1964-ben, de ő is a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban tanult, dráma tagozaton. Aztán 12 évig dolgozott a vasútnál. Ma Horányban él, gyerekek lovagoltatásával foglalkozik, és filmez, ha hívják. Karinthy-gyűrűs humorista, 2003 óta lép fel a Dumaszínházban. Életrajza is említi, hogy egyszer hét és fél órán keresztül beszélt a közönséghez a Szegedi Ifjúsági Napokon.Kőhalmi Zoltán 1977-ben született Szentesen, viszont Szegeden járt középiskolába, és Budapesten szerzett építészmérnöki diplomát. Ő is Karinthy-gyűrűs humorista. Arról ismert, hogy megválogatja, hol lép fel, nem politizál, nem beszél celebekről, nem káromkodik, és sokat hivatkozik gyerekkori élményeire. Két éve egy Magyar Nemzet-interjúban szóba került ez a téma. Azt mondta, nem lehet tudni, mitől áll ilyen jól Szentes humorfronton. Tényleg furcsa hely, csak itt létező szavakkal, mint a wimpi, a mirhó és a puncsgömb, amit máshol kókuszgolyónak neveznek.

Ez az együttállás márpedig nem véletlen, mert Szentes abszurd hely, egyedi légkörrel, és ott a gimnázium közege, Bácskai Mihály hatása – ez a véleménye Vörös Gabriella régésznek, aki múzeumigazgatóként, majd később is, több mint húsz évig élt a városban. – Akik szeretik a szabadságot, azoknak nagyon sok lehetőségük volt arra, hogy megéljék ezt, és jól érezzék magukat. Innen ezért lehet nagyot dobbantani. Itt mindent szabad, zenét szerezni, festeni, beszélni vagy szarmaták után kutatni, és viccelni is. Igen, ez egy humoros város – mondja Gabriella. – És addig az, amíg az emberek elviselik egymás zsenialitását és hülyeségét is.