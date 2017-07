Busszal jár a kormányablak - Ha kell, a fényképet is elkészítik

A kormányablakbusz raktere mindent tud, amire az ügyintézéshez szükség lehet. Fotó: Kovács Erika

– Derekegyházon mutattuk be elsőként Csongrád megye saját kormányablakbuszát – mondta Juhász Tünde megyei kormánymegbízott pénteken. Derekegyházon a palacsintafesztiválra érkezők akár a lejártszemélyi igazolványukat is megújíthatták. A kisbuszban ugyanis minden megvan, ami egy kormányablakban.

Nyolc településen tizenegy kormányablak működik, vagyis a megye 60 települése közül 52-be ügysegédek járnak. – Ők azonban nem rendelkeznek olyan informatikai háttérrel, hogy mindent meg tudjanak oldani helyben. A lakosságnak több ügy elintézéséért utazni kell – mondta Juhász Tünde, aki azt is hozzátette: a következő hetekben valamennyi járásba eljut a kormányablakbusz.A kormánymegbízott is sütögetett Juhász Tünde is beállt a palacsintasütők közé a fesztiválon. Szabó István derekegyházi polgármesterrel készítették a fesztivál finomságait.