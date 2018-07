Búvárruhába bújtak

A katonai szervezet rendeltetéséhez híven búvártáborként meghirdetett egyhetes turnusra két hét alatt elfogytak a helyek. A felhőszakadás és az időnként felerősödő esőzés sem tántorította el a 38 lelkes búvárpalántát a napi feladatoktól, megpróbáltatásoktól.A múlt hét elején, miután elbúcsúztak szüleiktől, a táborlakók formaruhába öltöztek, és az alaki gyakorlatok után kezdetét vette a búvárismeretek elsajátítása és az első merülés. A riadt szemek, „reszkető" kezek hamar elmúltak, és önfeledt öröm volt látható a fiatalok arcán. A búvárkodás mellett egyéb hasznos dolgokat is megtanultak a hét során, mint például az egészségügyi ismeretek alapjait, a terepen történő tájékozódás és túlélés fortélyait.A vacsora utáni pihenőidőben pedig boldogan elevenítették fel a nap történéseit, és még egy tábornóta megtanulására is volt lehetőségük. A programok sokasága ellenére egyik nap sem merültek le a búvárpalánták „akkumulátorai", és a takarodó előtt még a sokak által kért vízi kosárlabda-mérkőzést is lejátszották. A zárónapot szombaton tartották, és akkor a szülők is ott lehettek csemetéikkel a táborban.